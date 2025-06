Altra pioggia in arrivo. Nuova allerta meteo in Sicilia

18/06/2025 17:05:00

Ancora maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, giovedì 19 giugno. Su tutta l’isola è stata diramata l’allerta gialla, con particolare attenzione alle province settentrionali e sud-orientali.

Le previsioni indicano piogge sparse, a tratti intense e a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati nelle aree più esposte. Particolarmente colpita oggi la zona dei Monti Sicani, dove in alcune località, come Cammarata, si sono registrati forti temporali e grandinate, con accumuli fino a 40 millimetri di pioggia in poche ore.

Disagi anche in provincia di Palermo, dove le forti piogge hanno causato allagamenti. Situazioni simili si sono registrate anche nell’entroterra ennese e catanese, nella zona degli Iblei siracusani, e lungo la fascia pedemontana dell’Etna orientale. Temporali hanno interessato anche l’area di Patti e le isole Eolie.

L’ondata di maltempo, che ha caratterizzato questo insolito mese di giugno, non accenna dunque a fermarsi. La Protezione Civile invita i cittadini alla prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione alle comunicazioni ufficiali.