Trapani: al Sant'Antonio Abate operativo il nuovo reparto di Talassemia

18/06/2025 19:49:00

È ufficialmente operativo il nuovo reparto di Talassemia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. A guidarlo sarà la dottoressa Rita Barone, dirigente medico ematologo con un’esperienza di 15 anni maturata presso il Centro Hub della rete talassemica dell’ospedale Cervello di Palermo.

Il nuovo reparto, istituito dall’ASP di Trapani, rappresenta un importante passo avanti nell’organizzazione dell’assistenza ai pazienti affetti da talassemia. In precedenza, le competenze relative alla patologia erano in capo all’Unità Operativa Complessa di Pediatria; ora, invece, il reparto è incardinato all’interno del Dipartimento dei Servizi e delle Scienze Radiologiche, diretto dal dottor Renato Messina.

Il centro è stato individuato come Centro Spoke della Rete regionale della Talassemia, e si propone di garantire una presa in carico completa, sia ospedaliera che territoriale, dei pazienti, inclusi quelli in età pediatrica. Oltre all’assistenza clinica, il reparto promuoverà attività di prevenzione delle emoglobinopatie, effettuerà counseling genetico per le coppie a rischio e fornirà supporto per la diagnosi e il trattamento delle anemie ereditarie, in particolare quelle dovute a difetti della produzione di emoglobina.

La Sicilia, dove la talassemia – conosciuta anche come anemia mediterranea – è storicamente diffusa, beneficia così di un ulteriore presidio specializzato, fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e promuovere una diagnosi precoce della malattia.

Il nuovo reparto è situato al sesto piano del presidio ospedaliero. Per informazioni, è possibile contattare direttamente la struttura all’indirizzo email: talassemia@asptrapani.it.