La Pallamano Marsala Under 16 seconda alle finali regionali di Beach Handball

18/06/2025 17:32:00

Sull’onda dell’entusiasmo dell’importante vetrina internazionale delle EBT Finals sulle spiagge di Trapani con 28 squadre di tutto il vecchio continente cresce sempre di più l’interesse per la Pallamano da spiaggia con la Sicilia che offre tantissime “arene” naturali. Sabato scorso 14 giugno è stata la volta di Licata che ha ospitato sulla sabbia del lido Bellavista le finali regionali under 16 femminili. Una entusiasmante maratona di Beach Handball iniziata alle 10,30 del mattino conclusa nel tardo pomeriggio che ha visto tutte e 5 le squadre partecipanti affrontarsi in ben 10 partite con la formula del girone all’italiana. Alla fine a conquistare il titolo regionale sono state le padrone di casa dell’Halikada mentre al secondo posto si è classificata la Pallamano Marsala. Il podio è stato completato dal HC Mascalucia. Quarta e quinta posizione rispettivamente Cus Palermo e Girgenti. A presenziare le premiazioni il presidente del Comitato regionale Sicili Figh Sandro Pagaria. Ma a prescindere dal risultato prettamente sportivo a vincere prima di tutto è stata la promozione di questa variante della Pallamano indoor che sulla piaggia assume maggiore spettacolarità e dove la Sicilia si conferma Regione predisposta per poter ospitare importanti competizioni.

Ma giusto il tempo per prendere fiato e da venerdì prossimo 20 giugno prenderà il via il campionato Senior Maschile. Nove le formazioni partecipanti suddivise in due gironi. Nel girone A le squadre di Alcamo, Digerbato, Cus Palermo e Pallamano Marsala. Prima tappa sul lido Ac Life Style di Trapani. Nei girone B ci sono le squadre di TC Mascalucia, New Handball Mascalucia A, New Handball Mascalucia B, Albatro Siracusa e Aetna Mascalucia. La prima tappa si disputerà al lido Le Capannine di Catania. Anche per questo torneo è previsto lo svolgimento di gare con la formula del girone all’italiana. Le prime tre classificate per ogni girone di si qualificheranno per la fase finale che si disputerà a luglio ancora sulla sabbia del lido Le Capannine di Catania.