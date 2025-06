“Grazie al Centro Alzheimer di Marsala, ma ora siamo soli”: la lettera dei familiari dei pazienti

Guerra dell’acqua: Trapani resta a secco, Misiliscemi non risponde. L’ATI richiama il sindaco Tallarita.

Trapani chiede, Misiliscemi non risponde. E l’ATI, l’Assemblea Territoriale Idrica, prende carta e penna e richiama ufficialmente il sindaco Tallarita per non aver rispettato gli impegni presi in Prefettura sulla gestione...