Scomparsa da due giorni Maria Veronica Riccardo: l’appello della famiglia

19/06/2025 14:54:00

Maria Veronica Riccardo è scomparsa da due giorni. Da allora, la sua famiglia non ha più sue notizie e lancia un appello urgente per ritrovarla.

Maria Veronica aveva detto di essere diretta a Mazara del Vallo, per incontrare la sorella del suo compagno. Da quel momento si sono perse completamente le sue tracce.

Al momento della scomparsa si trovava in compagnia di un uomo di nazionalità tunisina. Non risponde più al telefono, e nessuno – familiari, amici, conoscenti – è riuscito a mettersi in contatto con lei.

La denuncia è stata già sporta, ma serve l’aiuto di tutti

I familiari hanno già sporto denuncia alle autorità competenti, ma in queste ore difficili si affidano anche al potere della condivisione e della rete.

Siamo estremamente preoccupati per la sua sicurezza, e chiediamo l’aiuto di chiunque possa averla vista o abbia informazioni utili”, scrivono i fratelli di Maria Veronica. Ogni informazione, anche apparentemente banale, può fare la differenza.

I contatti per segnalazioni

Chiunque abbia visto Maria Veronica Riccardo, o abbia notizie che possano aiutare a rintracciarla, è invitato a:

- Contattare il numero: 327 572 4266

- Oppure rivolgersi immediatamente alla polizia locale

La famiglia ringrazia di cuore chiunque vorrà contribuire a diffondere l’appello.

Aiutateci a ritrovarla. Condividete questo articolo. Ogni gesto può essere decisivo.