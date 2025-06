Musica per la pace: a Marsala la Libera Orchestra Popolare suona contro l’indifferenza

19/06/2025 08:58:00

In un tempo segnato da tensioni e conflitti crescenti, ogni gesto di pace assume un valore straordinario.

Sabato 21 giugno 2025, alle ore 21:00, presso il Baluardo Velasco in via Bottino a Marsala, la Libera Orchestra Popolare sarà in concerto in occasione della Giornata del profugo richiedente asilo.

Un appuntamento promosso dall’associazione “Finestre sul Mondo” che vuole essere molto più di uno spettacolo: un messaggio forte di accoglienza, tolleranza, empatia e solidarietà. Attraverso la musica, i protagonisti di questa esperienza multietnica e intergenerazionale rinnovano un autentico patto di umanità, offrendo al pubblico una testimonianza viva di condivisione e rispetto reciproco. La serata è a ingresso libero e rappresenta un invito aperto a tutti per credere, ancora una volta, nella forza dell’incontro e nel linguaggio universale delle emozioni.