Massimo Grillo: "Sto cercando di rigenerare Marsala. A luglio presenteremo la bozza di progetto per il porto"

Ho ricevuto un mandato da Fratelli d’Italia per cercare di compattare il centrodestra. Inizio la mia esplorazione, parlo con i consiglieri comunali, tra i quali Di Girolamo e Ferrantelli, esponenti della Democrazia Cristiana, con i quali abbiamo avuto un momento di confronto rispetto a quanto sta accadendo in città, e ho trovato ampia disponibilità. Nel momento in cui mi si indicano i nomi di un professionista molto qualificato e dello stesso consigliere comunale della Democrazia Cristiana, mi è sembrato naturale poter raggiungere questo traguardo. A Marsala ci sono i quattro partiti fondanti del centrodestra: Fratelli d’Italia c’è già, il gruppo di Forza Italia c’è, la Lega non è rappresentata in consiglio comunale, e ora la Democrazia Cristiana. Io ritengo di aver fatto bene nel ricevere questo mandato e acquisire la disponibilità della Democrazia Cristiana. Con Totò Cuffaro ho sempre avuto un ottimo rapporto personale, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo avuto dei contrasti, come è noto, ma nel caso specifico non ho parlato con le segreterie regionali dei partiti della coalizione. Così Massimo Grillo, Sindaco di Marsala, intervenendo a “Il Volatore” di RMC101.

“Le segreterie politiche regionali non sanno cosa stiamo facendo a Marsala”

Io da tempo, da sindaco della quinta città della Sicilia, che meriterebbe un po’ più di attenzione, chiedo un incontro con le segreterie regionali del centrodestra che, per le questioni interne che attraversano la coalizione, non hanno avuto la possibilità di ascoltarmi.

Io sono convinto che le segreterie regionali poco sappiano del lavoro che stiamo facendo a Marsala, di una città che stiamo trasformando, di una città che cambia.

Io ho guardato all’interesse della città, sto guardando ai progetti, al mio mandato, che spero di completare raggiungendo i miei obiettivi strategici.

"Se la politica fosse stata unita avremmo potuto fare tanto in più per Marsala"

Io sto cercando di rigenerare Marsala; se in questi anni la coalizione fosse stata unita, quante altre cose si sarebbero potute fare. Purtroppo il problema non è solo marsalese, ma di tutto il territorio provinciale. Oggi avere la DC dentro la mia Giunta, con due esponenti che hanno un seguito importante, per me è motivo di soddisfazione, ma al momento non guardo alla campagna elettorale.

"Con la collaborazione dei privati stiamo sistemando molte aree della città"

Prendersi cura della città non è soltanto compito dell’amministrazione, del sindaco, ma anche dei cittadini. Oggi è scattata la consapevolezza del fatto che insieme si possono raggiungere dei risultati. Un esempio sono le rotatorie, con la manutenzione straordinaria, con diverse richieste per Piazza Pizzo, Piazza del Popolo, rotatorie in periferia, come quella per Ciavolo e quella del Signorino, già sistemate dai privati. Grazie alla collaborazione dei privati, avremo anche un cartellone estivo molto più completo.

"Ci sono i progetti per fare due sottopassi ma al momento non abbiamo i fondi per realizzarli"

C’era una disponibilità finanziaria per i sottopassi, ma non c’erano i progetti. Oggi, abbiamo, se ci fosse la copertura finanziaria, la possibilità di fare quello di via Grotta del Toro e quello di Terrenove-Bambina. Io avevo proposto di poter fare una sorta di collegamento tipo tram-treno, senza passaggi a livello ma con i semafori che regolano il transito, e prevedendo una fermata nella zona di Sappusi, con gli studenti che potrebbero andare a scuola direttamente in treno. Ma tutto questo passa da un processo di trasformazione, di finanziamenti e di esecutività di progetti su cui lavoriamo da tempo.

"Nel mese di luglio presenteremo la bozza di progetto per il porto"

Noi non avevamo il progetto per il porto di Marsala. Per anni siamo stati bloccati, come sappiamo, e grazie all’ex presidente Musumeci siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento. Grazie anche al Capo del Genio Civile di Trapani, con cui abbiamo approfondito nei giorni scorsi, nel mese di luglio presenteremo una prima bozza di progetto che ci permetterà finalmente di avere il progetto necessario per ottenere il finanziamento per il porto.

