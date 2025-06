“Sanità per tutti”: i 5 Stelle trapanesi alla manifestazione regionale di Palermo

19/06/2025 11:15:00

Domenica mattina, a Palermo, si è svolta la manifestazione “SanitàXTutti” promossa dal Movimento 5 Stelle per portare l’attenzione sulle criticità del sistema sanitario siciliano. In piazza anche i rappresentanti del M5S della provincia di Trapani, tra cui l’avvocato Patrick Cirrincione, coordinatore provinciale del movimento.

Nel suo intervento, Cirrincione ha parlato delle disuguaglianze nell’accesso alle cure: «In Sicilia la sanità funziona spesso a colpi di raccomandazioni. C’è chi riesce a ottenere una diagnosi in tempi brevi e chi, invece, è costretto ad aspettare mesi o a rinunciare del tutto». Secondo il coordinatore, a farne le spese sono soprattutto le persone con minori possibilità economiche.

Sul palco anche Luca D’Agostino, ex assessore comunale a Castelvetrano e oggi referente M5S per i giovani in Sicilia. Ha toccato il tema della salute mentale tra le nuove generazioni, evidenziando come dipendenze e disagio giovanile siano spesso trascurati: «Bisogna ascoltare i ragazzi e costruire alternative concrete. Restare in Sicilia deve diventare una scelta possibile».

La manifestazione, voluta dal vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola, ha visto la partecipazione del presidente del M5S Giuseppe Conte, che ha criticato i ritardi nelle diagnosi e la gestione degli appalti nella sanità pubblica. Dal palco ha sottolineato i lunghi tempi di attesa per esami e referti, e la necessità di intervenire per migliorare il sistema.

Al corteo, che si è snodato dal Palazzo dei Normanni fino a Piazza Bologni, hanno partecipato esponenti politici, tecnici del settore, cittadini, sindaci e consiglieri comunali. Presenti anche rappresentanti di Pd, Verdi-Sinistra, Cgil e movimenti civici. Un momento di confronto e denuncia che ha portato in piazza istanze diverse ma accomunate dal tema della sanità pubblica e accessibile.