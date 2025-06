Presentato il nuovo tecnico del Marsala 1912. Intervista e dichiarazioni.

20/06/2025 16:34:00

In un piacevole giovedì pomeriggio presso il Circolo Canottieri l'SSD Marsala 1912 ha presentato il nuovo allenatore Filippo Chinnici che guiderà la squadra nella prossima stagione calcistica 2025/26 nel Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Alla conferenza stampa, aperta al pubblico, erano presenti, ovviamente oltre a Mister Filippo Chinnici, il già Sindaco di Marsala e Presidente del Circolo Canottieri Renzo Carini, il Presidente del sodalizio lilibetano Angelo Casa, il Responsabile dell'Area Tecnica Rosario Compagno ed il Direttore Sportivo del Marsala 1912 Antonio Schio. Un tavolo dei lavori largamente applaudito dai circa duecento tifosi presenti, galvanizzati dalle recenti dichiarazioni del Presidente Casa che hanno come obiettivo primario il raggiungimento, nei tempi che il Campo di gioco consentirà, della Serie C.

"Considero di primaria importanza gli impegni presi con la tifoseria tutta - dichiara il Presidente Angelo Casa - noi vogliamo la Serie C ma non è detto che questo si verifichi in tempi brevissimi. Non ho mai detto che la raggiungeremo in sole due stagioni, sono tante le variabili che incontreremo e tante non saranno a nostro favore, ma prometto il mio grande impegno e di tutto lo staff che fa parte della società. Marsala è una Città che merita tutta la nostra attenzione ed abbiamo iniziato con questo primo tassello sottoscrivendo un contratto pluriennale con Filippo Chinnici, un allenatore che ha dimostrato negli anni di saperci fare, sono certo che questa è la sfida perfetta da affrontare insieme".

"Ciò che ho fatto sino ad adesso è frutto della programmazione e della voglia che ho di crescere professionalmente dimostrando in campo giorno dopo giorno i progressi ottenuti, dichiara il nuovo Mister Filippo Chinnici. Di fronte ad un progetto come questo ho avuto l'ardire di rifiutare proposte da categorie superiori perché l'attaccamento dei tifosi a questa maglia fa capire che questa Città ha fame di Calcio, c'è una grande voglia di raggiungere risultati importanti, una sfida che mi accomuna a tutti loro. Suderemo la gloriosa maglia del Marsala con professionalità e senso di appartenenza".