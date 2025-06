Marsala: "ecco come fermare i vandali in piazzetta San Girolamo"

20/06/2025 00:05:00

“Per evitare che le palle di marmo vengano divelte, basterebbe allungare il tondino di ferro che le ancora al suolo. Così, se qualche cerebroleso volesse rimuoverle, non ci riuscirebbe se non con una pala meccanica. E se si aumenta anche la sezione del tondino, è ancora meglio.”

Questo il suggerimento semplice ma efficace, proposto da Gianni, stanco di vedere deturpato uno degli angoli più caratteristici del centro storico di Marsala.

Ancora una volta, infatti, Piazzetta San Girolamo – conosciuta ormai da tutti come “Piazza Palle” per via delle sfere in marmo che la caratterizzano – torna al centro delle cronache locali per l’ennesimo episodio di degrado, incuria e vandalismo.

Uno spettacolo desolante che stride con la posizione centrale e il potenziale culturale della piazza. Le "palle" ancoora sono state divelte dalla loro sede e lasciate rotolare in modo pericoloso lungo l’intera piazza (ne abbiamo parlato qui).

