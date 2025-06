20 Giugno: giallo Kaufmann, guerra sempre più feroce, Trump prende tempo

20/06/2025 07:03:00

E' il 20 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

• Francis Kaufmann, l’assassino di Villa Pamphili, aveva ottenuto un bonus di 863.595 euro dallo Stato per girare un film. Nel frattempo, Chi l’ha visto? ha scoperto l’identità delle due vittime: la donna si chiamava Anastasia Trofimova, 28 anni, russa della Siberia; la bimba, Andromaca, e aveva solo un anno

• Israele bombarda l’Iran, l’Iran lancia missili contro Israele e accusa l’Agenzia atomica internazionale di aver mentito per fornire a Netanyahu un casus belli. «Attaccheremo ogni obiettivo sionista». La guerra si fa ogni giorno più feroce

• Trump ha convocato una nuova riunione nella Situation room. L’America entrerà in guerra? La Casa bianca fa sapere che una decisione sarà presa «entro le prossime due settimane»

• Per ora «non è arrivata alcuna richiesta dagli Stati Uniti per l’utilizzo delle basi militari in Italia in vista di un possibile attacco in Iran»

• Oggi a Ginevra Regno Unito, Francia e Germania tenteranno di riaprire il dialogo con l’Iran. Papa Leone si dice disponibile a far incontrare i nemici in Vaticano

• L’economia russa sta andando a rotoli. Il ministro Crosetto ha detto ad alcuni parlamentari che secondo le sue informazioni entro un mese e mezzo si dovrebbe arrivare a una tregua del conflitto in Ucraina

• Ieri, la seconda prova di maturità. Latino al classico, matematica allo scientifico, inglese al linguistico, Battiato all’artistico, l’intelligenza artificiale per gli indirizzi informatici

• Si allunga la lista dei nomi coinvolti nel caso Paragon. Tra gli spiati ci sarebbe anche Roberto D’Agostino, il fondatore di Dagospia

• Il giovane Luca Pievani, secondo figlio del filosofo Telmo Pievani, maturando allo scientifico Mascheroni di Bergamo, per il tema d’italiano ha scelto la traccia su suo papà. Reazione a caldo del babbo: «Ma sei mattooooo?»

• Dopo 18 anni è stato riaperto lo scatolone con la spazzatura di casa Poggi, sequestrata dopo l’omicidio. Sono state raccolte tracce biologiche, ora si attendono i risultati delle analisi

• A Foggia un fruttivendolo di 50 anni, padre di sette figlie, qualche piccolo precedente, è stato ammazzato con un colpo di arma da fuoco sparatogli a bruciapelo nel collo mentre era seduto al posto di guida della sua Smart

• Ieri mattina è stato trovato un feto di 30 settimane in un cestino del bagno dell’ospedale di Piacenza

• Oggi scioperano treni, aerei, porti, autostrade e trasporto pubblico locale. I sindacati chiedono: aumenti salariali, la riduzione degli orari di lavoro, che il governo italiano si opponga al piano di riarmo europeo

• Rino Gattuso si è presentato emozionato nella sala eventi dell’Hotel Parco dei Principi di Roma per la sua prima conferenza stampa

• La famiglia Berlusconi vuole vendere il Monza a una cordata di investitori americani. La squadra è un pozzo mangia-soldi, che pesa tantissimo sulle casse della Fininvest. Ora tutti si chiedono: che ne sarà di Adriano Galliani?

• Per la prima volta nella sua storia l’Alaska ha emesso un’allerta meteo per il caldo. Ci sono massime di 28 gradi

• Un razzo della società SpaceX di Elon Musk è esploso durante un test di routine in Texas mercoledì sera

• In Georgia, negli Stati Uniti, è nato il bambino figlio di una donna cerebralmente morta che i medici hanno tenuto in vita perché non potevano farla abortire a causa delle severe leggi contro l’aborto dello Stato

• Giorgia Meloni ha accettato di incontrare Stefano Addeo, il professore della provincia di Napoli che è stato sospeso per un post in cui augurava la morte alla figlia della premier

• Si calcola che sulle montagne della Lombardia vivano ormai 8-13 orsi maschi, sconfinati dal Trentino, e almeno 24 branchi di lupi

• Sinner è uscito di scena all’Atp 500 di Halle, battuto al secondo turno da Alexander Bublik con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in due ore di gioco





• Ieri i profili social Andrea Bocelli e Jannik Sinner hanno annunciato che il tenore e il tennista hanno inciso una canzone insieme

• Il Parma ha ingaggiato come allenatore il giovane Carlos Cuesta, spagnolo di Palma di Maiorca, 30 anni il prossimo 29 luglio. Sarà il mister più giovane della storia della Serie A

• Sono morti lo scrittore Francesco Ciafaloni (88 anni) e l’attrice neozelandese Marisa Wipani (61)



Titoli

Corriere della Sera: Raid in Iran, Trump prende tempo

la Repubblica: Israele-Iran, la mossa di Trump

La Stampa: Iran-Usa, media l’Europa

Il Sole 24 Ore: Casa, più spazio al bonus del 50%

Avvenire: Senza più regole

Il Messaggero: «Iran, l’Italia non interverrà»

Il Giornale: Il ministero finanziò il killer di Villa Pamphili

Qn: Iran, Trump prende tempo / Il Papa: basta morti innocenti

Il Fatto: Trump ricambia idea: “14 giorni per trattare

Leggo: Iran, lo spiraglio del negoziato

Libero: Oggi sciopero per l’Iran

La Verità: Abbiamo dato al killer di Roma / un milione per un film mai fatto

Il Mattino: Pil, i tre anni d’oro del Sud

il Quotidiano del Sud: Iran-Usa, prove di contatto / Xi e Putin: «Tregua subito»

il manifesto: Reazione a catena

Domani: Israele-Iran, Trump prende tempo / Ma i suoi elettori bocciano l’attacco