Martin Scorsese a Mazara

20/06/2025 17:01:00

Martin Scorsese, regista e produttore di fama mondiale, ha visitato il museo del Satiro Danzante a Mazara del Vallo ed anche Selinunte, accompagnato dal Direttore Felice Crescente e due archeologi subacquei: Lisa Briggs e Peter Campbell. Scorsese sta realizzando un documentario, di cui è Executive Producer, sui relitti antichi di Sicilia.

Il regista italo americano è rimasto affascinato dal Satiro Danzante, la preziosa statua bronzea attribuita a Prassitele. Anche il Satiro sarà tra i protagonisti del docu-film.

Presente all’incontro con Scorsese a Mazara del Vallo anche Francesco Adragna meglio conosciuto come Capitan Ciccio che con il suo equipaggio nel 1998 ripescò il Satiro da un sonno marino millenario nel Canale di Sicilia.

"La visita di Scorsese a Mazara del Vallo e la realizzazione del docu-film sui naufragi dell’antichità rappresentano una grande occasione di promozione del territorio e delle bellezze artistico-monumentali - scrive in una nota il Comune di Mazara -. È un’occasione in particolare per rilanciare l’immagine del Satiro Danzante di Mazara del Vallo nel mondo".