 Carceri, Sinistra Libertaria: “Dietro le sbarre non c'è solo colpa, ma anche umanità”

Sinistra Libertaria, formazione politica trapanese con un documento firmato da Natale Salvo interviene ciò che avviene dentro le mura delle carceri, invitando a una riflessione sul senso stesso della detenzione.

Nel mirino della formazione libertaria, in particolare, finiscono le narrazioni “unilaterali e allarmistiche” che secondo Natale Salvo settimanalmente riportano di presunte rivolte, aggressioni e ferimenti ai danni degli agenti. Comunicati che – denuncia il movimento – spesso mancano di riscontri oggettivi e finiscono per consolidare l’immagine del detenuto come pericolo sociale, “una discarica umana da isolare”, piuttosto che come individuo da recuperare.

Ma il punto più critico toccato dalla nota riguarda le condizioni reali di vita all’interno delle strutture penitenziarie, come quella di Trapani: celle sovraffollate, caldo insopportabile, privacy negata, mancanza di colloqui intimi e scarsissime opportunità di lavoro esterno. Una situazione che si ripete in tutto il Paese: 62.476 detenuti a fronte di una capienza legale di gran lunga inferiore, con un tasso medio di sovraffollamento che supera il 22%.

Il comunicato di Sinistra Libertaria invita la stampa locale a verificare i fatti, ascoltare tutte le voci – non solo i sindacati degli agenti, ma anche le associazioni come Antigone, Cotulevi, Crivop – e soprattutto raccontare l’umanità dei detenuti, molti dei quali non ancora condannati.

“In carcere – scrive Natale Salvo – ci sono oltre 15.000 persone in attesa di giudizio. Molti di loro saranno assolti. Ma nel frattempo scontano una pena che non dovrebbe esserci.”

Non manca una frecciata al sistema carcerario stesso, che costa oltre 150 euro al giorno per detenuto, ma impiega la maggior parte di questa cifra per mantenere l’apparato custodiale, piuttosto che costruire percorsi di reinserimento.

“Il carcere non è una vendetta. Non è una punizione sociale eterna. Deve essere un luogo di rinascita, non di esclusione.”

A colpire, nel documento, è anche il tono umano, lontano da ogni estremismo ideologico. Salvo cita persino un passo della Bibbia – “Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro” – a sottolineare come la solidarietà con gli ultimi sia un valore trasversale, che dovrebbe unire credenti e laici.

Un appello, quello di Sinistra Libertaria, che va oltre le statistiche e le polemiche: chiede un cambio di sguardo, un’informazione più equa e una società più giusta.

“Anche chi ha sbagliato – ricorda Salvo – resta un essere umano. Merita rispetto, ascolto, possibilità di riscatto. Noi vogliamo dare voce a chi voce non ha.”

In un tempo in cui la giustizia sembra troppo spesso ridursi a punizione, la sinistra libertaria rilancia il valore della giustizia riparativa, dell’inclusione, della dignità umana. Anche, e soprattutto, dietro le sbarre.