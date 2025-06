Province. La Regione chiama a raccolta i presidenti, Quinci prepara la sua squadra

20/06/2025 06:00:00

Tutti i presidenti eletti al Libero consorzio comunale sono stati convocati, a Palermo, da Andrea Messina, assessore agli Enti Locali. L’incontro è stato voluto da Anci Sicilia, presenti il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano, sono state affrontate diverse criticità, dopo anni di commissarimento adesso bisogna rimettere in moto la macchina e dare risposte ai territori.

I temi

Un tavolo di incontro e di programmazione che ha visto pure affrontare i temi della dotazione organica degli enti, i trasferimenti delle risorse finanziarie da parte della Regione, soprattutto in merito alla gestione delle strade e delle scuole, la necessità di semplificare le procedure amministrative per garantire servizi più efficienti ai cittadini.

Le parole dell’assessore

La Regione supporterà gli enti attraverso la presenza dell’assessore Messina: “L’incontro con i presidenti –ha detto – è stato proficuo e ha confermato la volontà comune di lavorare in sinergia per superare le criticità e restituire piena operatività a questi enti. È essenziale che le ex Province tornino a essere un punto di riferimento solido per i territori, capaci di dare risposte concrete alle esigenze delle comunità. Da parte nostra c’è il massimo impegno a garantire il supporto necessario per un’efficace riorganizzazione e valorizzazione degli enti”.



Anci Sicilia

Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia, ha sottolineato che “Ancora una volta c’è la disponibilità da parte dell’assessore Messina, ma resta immutata la grande crisi dei Liberi consorzi che, con la massima urgenza, hanno bisogno di interventi strutturali sia dal punto di vista finanziario sia sul fronte degli investimenti. Non possiamo dimenticare che questi enti hanno competenza sulle strade provinciali dell’isola e su un alto numero di istituti scolastici superiori”.



Quinci e la squadra

Il presidente del Libero consorzio di Trapani, Salvatore Quinci, ha annunciato che a breve convocherà una conferenza stampa per presentare la sua squadra, quindi i consiglieri a cui affiderà le deleghe e la indicazione del vice presidente. Qualche settimana fa aveva lanciato un appello al centrodestra, una apertura verso una sorta di governo di salute pubblica ma le sigle dell’area hanno risposto picche. Il quadro tuttavia pare mutato, e dunque ci possono essere sorprese e avvicinamenti, al netto della posizione di Quinci che non è ascrivibile al centrosinistra, come lui stesso più volte ha dichiarato.