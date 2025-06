21 Giugno: Israele e Iran continuano a colpirsi, parla Trump, diplomazia impotente

21/06/2025 07:29:00

E' il 21 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Israele e Iran continuano a colpirsi senza sosta. I caccia dello Stato ebraico hanno avuto l’ordine di «intensificare gli attacchi», Netanyahu andrà avanti con o senza Stati Uniti, che hanno fissato a due settimane il termine per decidere se intervenire o no

• In Iran non sanno cosa pensare: gli americani non attaccano perché sono deboli? o stanno semplicemente aspettando il momento migliore? Intanto, a Teheran, migliaia di persone sono scese in piazza per gridare «Morte all’America! Morte ai sionisti!»

• Trump ha detto che «potrebbe» appoggiare un cessate il fuoco, «a seconda delle circostanze» ma che «è molto difficile fermarsi, quando Israele sta andando molto bene in guerra e l’Iran meno bene»

• A Ginevra i ministri degli Esteri di Gran Bretagna, Francia e Germania hanno avuto un colloquio di tre ore con il ministro degli Esteri iraniano. Il vertice si è concluso con un nulla di fatto

• Al Consiglio di sicurezza dell’Onu, il rappresentante iraniano ha mostrato le foto dei bambini uccisi nei bombardamenti israeliani, il rappresentante israeliano gli ha detto di «finirla con la sceneggiata».



• Al Forum di San Pietroburgo Putin ha detto: «Considero i russi e gli ucraini come un solo popolo». Poi ha ricordato un vecchio proverbio russo: «Dove un soldato russo mette piede, quel luogo ci appartiene»

• Amazon, Google, Microsoft e Meta stanno pagando i lobbysti a Washington per far approvare dal Congresso un divieto decennale di regolamentare i modelli di intelligenza artificiale

• A Washington la Corte suprema ha confermato la legge del Tennessee che vieta la somministrazione ai minori dei bloccanti della pubertà

• In Francia è finita la serrata di Youporn, Pornhub e Redtube. Un tribunale amministrativo ha cassato, per ora, la legge che obbligava i siti porno a verificare l’età degli utenti

• A Bologna migliaia di metalmeccanici in sciopero hanno bloccato il traffico della tangenziale, ora verranno denunciati per aver violato il decreto sicurezza

• A Venezia sono nati i Sì Bezos: il contro-comitato dei «Yes Venice Can», composto da «cittadini, lavoratori e imprese per una Venezia internazionale e inclusiva»

• Gli inglesi della Tmc Marine sono riusciti, dopo molte difficoltà, a riportare in superficie il relitto del Bayesian. Hanno usato otto cinghie d’acciaio in verticale a filo d’acqua

• Nel parco di villa Barberini, a Castel Gandolfo, dove papa Leone passerà le vacanze, è stata rimessa in funzione la vecchia piscina di Giovanni Paolo II. Ed è spuntato un campo da padel nuovo di zecca

• Alessio Tucci, il muratore di 19 anni che ammazzò la fidanzatina che lo aveva lasciato, ha scritto una lettera al Papa per chiedere perdono. La mamma di lei, saputolo, ha scritto sui social «Nessun perdono. Fine pena mai» e ha ricevuto migliaia di messaggi di solidarietà

• Stefano Addeo, il prof che sui social augurò la morte alla figlia di Giorgia Meloni, è felicissimo che la premier abbia deciso di riceverlo. Ora alla piccola Ginevra vuole regalare un pelouche, gli piacerebbe tenere corsi nelle scuole su sui pericoli dell’odio online

• In questi giorni tre escursionisti sono morti in vari punti delle Alpi

• In Val di Non, in Trentino, un’ambulanza è andata a sbattere contro un orso. Dopo lo scontro, l’animale si è dileguato nel bosco

• Il re dei paparazzi Rino Barillari ha beccato Al Pacino, 85 anni, mentre mangiava indisturbato tra i tavoli affollati del ristorante Pierluigi, a due passi dalle rive del Tevere

• Leonardo Di Caprio ha rotto la «regola dei 25 anni»: i giornali avevano notato che era solito lasciare la fidanzata di turno una volta raggiunta la fatidica soglia. Ma la sua compagna attuale, la modella bresciana Vittoria Ceretti, ormai ne ha 27

• Claudio Lotito sta cercando un altro falconiere e una altra aquila, per sostituire Olympia e Juan Bernabé

• Dopo Sinner anche Cobolli lascia Halle. In semifinale ci va Zverev, sfiderà Medvedev, numero 11 Atp, che si è imposto sull’americano Alex Michelsen per 6-4, 6-3. Nel torneo non ci sono più italiani

• È morto a Firenze, dopo una lunga malattia, lo sceneggiatore Mark Peploe. Aveva collaborato con Antonioni e Bertolucci, arrivando a vincere il premio Oscar per L’ultimo imperatore. Aveva 82 anni

• Se ne sono andati anche il fisico Francesco Guerra (83), l’architetto preferito di Carlo d’Inghilterra Léon Krier (79), l’ultimo superstite della strage di Falzano Gino Massetti (95) e la donna che dopo Chiara Lubich divenne presidente dei focolarini Maria Voce (87)



Titoli

Corriere della Sera: Iran, vertice tra raid e minacce

la Repubblica: Israele: non ci fermiamo

La Stampa: «Missili di Teheran / rischio Mediterraneo»

Il Sole 24 Ore: Consob: sul risiko bancario 54 esposti / Stoccata di Savona su golden power e Bce

Avvenire: Un taglio ai debiti

Il Messaggero: Nato: allarme per le armi russe

Il Giornale: Sprechi e truffe sui film: / tutti i numeri dello scandalo

Qn: L’Iran apre ai negoziati, / ma non cede sul nucleare

Il Fatto: Report: «Così Mori / pilota l’Antimafia»

Libero: I sindacati spediscono / gli operai a processo

La Verità: L’allegro bancomat dei film targati Pd

Il Mattino: L’Europa adotta il Piano Mattei

il Quotidiano del Sud: Iran, offerta all’Europa / «Trattiamo senza bombe»

il manifesto: Banditi

Domani: Iran, una trattativa sotto le bombe / «Limiti all’uranio, ma niente stop»