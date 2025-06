Pantelleria, sequestrato il depuratore comunale: mancava l’autorizzazione agli scarichi

21/06/2025 10:00:00

Pantelleria, ancora guai per il sistema di depurazione. Il depuratore comunale dell’isola è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri del distaccamento del Parco Naturale, insieme al personale dell’Ufficio circondariale marittimo e ai tecnici dell’ARPA. Il provvedimento arriva dopo una verifica ispettiva che ha fatto emergere gravi irregolarità nella gestione dell’impianto.

Secondo quanto accertato, il depuratore era privo del rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi, obbligatoria per legge, e presentava anomalie nella gestione del ciclo dei rifiuti. A seguito degli accertamenti, il responsabile dell’impianto è stato denunciato per inosservanza degli obblighi normativi.

Nonostante il sequestro penale, l’impianto resta in funzione: la facoltà d’uso è stata concessa all’ente gestore in quanto si tratta di un servizio essenziale per la collettività.

Una vicenda che riaccende i riflettori sulle fragilità infrastrutturali dell’isola, specie in vista dell’estate, quando la popolazione di Pantelleria aumenta considerevolmente con l’arrivo dei turisti. La regolare e sicura gestione degli impianti di depurazione è infatti un tassello fondamentale per la tutela ambientale e la salute pubblica.