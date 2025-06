Favignana, si è insediato il nuovo Consiglio comunale. Montoleone Presidente

21/06/2025 08:16:00

Con la seduta del 19 giugno 2025, alle 10.30 presso l’Aula consiliare di Palazzo Florio, si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale di Favignana – Isole Egadi, eletto dopo le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. L’apertura dei lavori è stata affidata al commissario straordinario Pietro Valenti, mentre la presidenza provvisoria dell’Aula è toccata alla consigliera più votata, Maria Sinagra.

Nel corso della seduta sono stati eletti il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio comunale. A guidare l’assemblea civica sarà Giuseppa Montoleone, con Ezia Crimaudo come vicepresidente. Entrambe appartengono alla lista di maggioranza “Movimento per le Egadi – Pagoto Sindaco”.

Subito dopo l’elezione delle cariche consiliari, i due gruppi hanno indicato i rispettivi capigruppo: Angelo Sercia per la maggioranza e Francesco Sammartano per la minoranza (“Egadi Meravigliose”).

Durante la seconda parte della seduta, il neoeletto sindaco Giuseppe Pagoto ha prestato giuramento e presentato la nuova Giunta comunale, avviando così ufficialmente il nuovo corso amministrativo dell’arcipelago.

Le dichiarazioni

Parole di impegno e inclusione da parte della neo presidente Montoleone:

«Questo Consiglio comunale ancora una volta esprime una presidente e una vicepresidente donna. Questa presidenza sarà aperta a tutte le proposte, iniziative a supporto delle fasce più deboli, dei problemi delle donne, e sarà vigile contro ogni forma di diseguaglianza. Sarà attenta e darà ascolto agli egadini e metterà in campo azioni a supporto delle esigenze presentate».

Il sindaco Pagoto ha commentato così il ritorno in Aula:

«Oggi è un giorno importante per le Isole Egadi. Non si è insediato soltanto un Consiglio comunale, non ha giurato solo un Sindaco, ma penso che si siano provate emozioni, rinnovato impegno, voglia di confrontarsi e di amministrare una comunità e un arcipelago unico come le Isole Egadi. Ringrazio il commissario straordinario e gli uffici comunali per il lavoro svolto, auguro buon lavoro alla Presidente, alla Vicepresidente, ai capigruppo e a tutti i consiglieri».

La composizione del Consiglio comunale

Il nuovo Consiglio comunale delle Egadi è così composto:

Montoleone Giuseppa

Borgia Dafne

Lucido Ignazio

Oliveri Antonino

Sercia Angelo

Serra Emanuela

Carriglio Luana

Crimaudo Ezia

Sinagra Maria

Lo Iacono Antonino

Maiorana Giorgia

Sammartano Francesco

Il Consiglio comunale torna così a essere pienamente operativo, segnando l’avvio della nuova amministrazione guidata da Giuseppe Pagoto.