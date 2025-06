ASP Trapani: sette nuovi specialisti assunti tramite mobilità 

21/06/2025 20:00:00

Sette nuovi medici specialisti prenderanno servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. La procedura di mobilità per titoli e colloquio, recentemente conclusa, ha riguardato sei aree specialistiche: Anestesia e Rianimazione, Chirurgia toracica, Chirurgia generale, Ortopedia e Traumatologia, Medicina fisica e Riabilitazione, Organizzazione dei Servizi sanitari di base. I medici assunti entreranno in servizio non appena ricevuto il nullaosta dalle strutture di provenienza e completata la firma del contratto.

L’inserimento rientra nel piano di assunzioni previsto dal bando indetto a febbraio per 191 dirigenti medici. Restano ancora da coprire 184 posizioni, per le quali l’ASP procederà con concorsi per singola disciplina. Diverse commissioni esaminatrici sono già operative, le restanti sono in fase di definizione.

Contestualmente, è stata approvata una modifica alla dotazione organica aziendale e alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. Le principali variazioni includono: un dirigente medico Urologo per l’ospedale di Marsala; un dirigente medico di Neuropsichiatria Infantile per il Distretto di Trapani; due dirigenti medici in Otorinolaringoiatria; due dirigenti medici in Malattie Infettive; due tecnici di Radiologia per l’unità operativa di Radioterapia dell’ospedale di Mazara del Vallo; cinque ostetriche per il modello assistenziale a conduzione ostetrica; un ortottista; un dietista; tre tecnici di Neurofisiopatologia; ventisette operatori socio-sanitari.

Le modifiche sono state adottate per adeguare l’organico aziendale alle esigenze sanitarie attuali del territorio.