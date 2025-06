Erice, RestArt: oltre 400 minori coinvolti nel progetto di Badia Grande

21/06/2025 19:10:00

Numeri oltre le aspettative per “RestArt”, il programma biennale contro la povertà educativa promosso dalla cooperativa sociale Badia Grande in partnership con il Comune di Erice, le associazioni Prof. As.s e Azione X OdV, la cooperativa Global Services Mobility e l’ente di formazione Futura.

«Avevamo previsto di raggiungere 120 ragazzi, ma siamo riusciti a coinvolgerne più di 400 – spiega la coordinatrice Tanya Bonanno – grazie a una sinergia virtuosa tra amministrazione comunale, partner, scuola, parrocchia Cristo Re e Azione Cattolica».

L’evento conclusivo si è svolto ieri al centro sociale “Peppino Impastato” nel rione San Giuliano. Presenti l’assessora alle Politiche sociali Carmela Daidone, la dirigente dell’I.C. “Pertini” di Trapani Maria Laura Lombardo, le equipe multidisciplinari e i rappresentanti delle realtà coinvolte.

Finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con fondi PNRR, “RestArt” ha offerto a ragazze e ragazzi tra 11 e 17 anni:

supporto didattico nei locali della scuola Castronovo;

laboratori creativi e ricreativi;

tavoli tematici su bullismo, cyberbullismo, uso consapevole dei social e dipendenze (scuole Pagoto e Castronovo);

uno sportello di ascolto itinerante;

potenziamento delle discipline STEM e orientamento scuola–lavoro;

percorsi “genitori & figli” per migliorare la comunicazione familiare.

Il progetto ha messo al centro le famiglie protagoniste. «Il fulcro è stato il rapporto genitori-figli – sottolinea Bonanno –. Abbiamo ascoltato tante storie e fornito strumenti concreti per trasformare una buona comunicazione in una comunicazione davvero efficace». Un video proiettato in sala ha raccontato le tappe salienti del progetto e le testimonianze di diverse mamme, segno tangibile del cambiamento.

A chiudere il pomeriggio, l’esibizione del Mago Max, che ha strappato sorrisi ai più piccoli e ai loro genitori. Con “RestArt”, Erice scrive così una pagina importante di partecipazione e contrasto alla povertà educativa, dimostrando che fare rete, quando funziona, può moltiplicare risultati e opportunità.