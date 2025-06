Quarta traccia di tartaruga tra Marsala e Petrosino: nuovo nido segnalato al WWF

22/06/2025 17:26:00

Quarta traccia dell’estate per le tartarughe Caretta caretta tra Marsala e Petrosino. È stata scoperta all’alba di oggi, 22 giugno 2025, grazie alla segnalazione della volontaria Elodia Agostini, che ha individuato sulla sabbia le inconfondibili tracce lasciate da una tartaruga marina salita a riva per deporre le uova.

Il WWF è immediatamente intervenuto per ispezionare la zona e identificare con precisione il luogo di nidificazione. Il nido è stato localizzato a circa 100 metri a Est del Lido Delfino. Sul posto sono giunti Nicola Napolitano, referente del Network Tartarughe WWF Italia, insieme a Michele Amato e Angela Di Girolamo, due volontari esperti nella messa in sicurezza dei nidi, che hanno provveduto a recintare l’area per proteggerla fino alla prevista schiusa delle uova, attesa tra circa 60 giorni.

Il WWF rinnova l’invito alla massima collaborazione da parte dei cittadini, dei bagnanti e dei gestori dei lidi: ogni avvistamento di tartarughe marine sulla spiaggia, così come di tracce evidenti sulla sabbia, va segnalato tempestivamente alla Capitaneria di Porto. Le tracce, infatti, possono sparire nel giro di poche ore a causa del vento, delle mareggiate o del passaggio delle persone, compromettendo la possibilità di localizzare i nidi.

La presenza ripetuta di questi straordinari esemplari conferma l’importanza delle coste tra Marsala e Petrosino come aree di nidificazione per le Caretta caretta. Una buona notizia per la biodiversità del territorio, che impone a tutti attenzione e responsabilità.