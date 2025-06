Trapani, buche e gabbiani aggressivi nella zona monumentale del cimitero

22/06/2025 22:00:00

Il cimitero di Trapani versa in uno stato di totale abbandono.

"In particolare nella sua parte monumentale è completamente abbandonato, sporco, pieno di buche nell'asfalto deteriorato che possono causare brutte cadute ai tanti anziani che lo frequentano".

E' quanto denuncia Francesco segnalando alla nostra redazione la situazione di degrado.

A peggiorare la situazione, la presenza di stormi di gabbiani particolarmente aggressivi, soprattutto in periodo di nidificazione.

Una situazione che suscita preoccupazione tra i cittadini, non solo per il decoro del luogo ma anche per l’incolumità dei visitatori.

