Trapani celebra il gusto: la Gelateria Liparoti è tra le migliori d’Italia

22/06/2025 12:56:00

C'è un angolo di Sicilia che finisce in coppa, conquista i sensi e sale sul podio nazionale del gusto. È la Gelateria Liparoti, con sedi a Trapani e a Erice, che si è classificata al terzo posto nella prestigiosa classifica delle 100 migliori gelaterie artigianali d’Italia stilata dal sito specializzato Dissapore.

Un riconoscimento che premia non solo la bontà del prodotto, ma anche una filosofia gastronomica che, come scrivono da Dissapore, «è la compiuta traslitterazione in carapina dell’ingrediente siculo», capace di esaltare la pluralità della Sicilia evitando ogni eccesso zuccherino e colpendo nel cuore del gusto isolano.

Il merito va a Maurizio Liparoti, gelatiere visionario che ha saputo trasformare ogni gusto in una narrazione sensoriale. Le sue creazioni sono al tempo stesso sofisticate e radicate nella tradizione: dalla mandorla – che diventa base di suggestive combinazioni – al sorbetto di melone Cantalupo, capace di ridefinire il concetto stesso di “gelato alla frutta”. Fino a vere e proprie firme d’autore come l’amaretto e mandarino o la crema al Passito, che imprimono il concetto di caratterizzazione senza mai risultare barocche.

Dissapore spiega che la valutazione si basa su diversi criteri: dalla qualità sensoriale dei gusti assaggiati alla tracciabilità e sostenibilità degli ingredienti, dalla ricerca creativa alla coerenza del menu, inteso come proposta gastronomica completa.

E Liparoti ha convinto su tutti i fronti. Non solo per l’uso rigoroso di ingredienti naturali, senza basi standardizzate, ma per quella capacità tutta siciliana di emozionare, rispettando la materia prima e portandola a un nuovo livello.

Per Trapani è un motivo di orgoglio: la Gelateria Liparoti non è solo un luogo dove si mangia un buon gelato, ma un laboratorio di cultura gastronomica che racconta l’Isola con ogni cucchiaino. E ora, con il terzo posto nella classifica nazionale, quel racconto arriva ancora più lontano.