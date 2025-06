Successo per la Trinacria Cup di Pallanuoto. Di scena il Settebello di Marco Campagna

22/06/2025 07:00:00

Grande successo di pubblico, soldout in Piscina Olimpica a Trapani per il Trinacria CUP 2025. A partecipare agli incontri disputati nella Piscina Olimpica - Italia, Ungheria, Spagna e Grecia, a testimonianza del livello "Olimpico" della manifestazione corredata da una cornice spettacolare di pubblico. La seconda giornata del Torneo ha infatti regalato il soldout. Sono stati circa 1000 gli spettatori che hanno assiepato la tribuna e fatto da cornice a questo spettacolare evento. Presente per l'occasione tutto l’enturage della Federazione Italiana Nuoto. A dare il saluto alla città di Trapani, che sta ospitando le gare, ai tifosi e alle squadre, il Presidente Paolo Barelli, accompagnato dal Vice Presidente Giuseppe Marotta e dal Presidente Regionale Sergio Parisi. “Complimenti all’Aquarius e alla Amministrazione – ha sottolineato il Presidente FIN Paolo Barelli - per come si sono presentati, per come stanno gestendo l'evento

sportivo e per come hanno saputo trasformare una Piscina che era letteralmente abbandonata, oggi è diventata il fiore all'occhiello di tutta l'isola. Adesso la Piscina Olimpica merita eventi e manifestazioni importanti, perché è stato dimostrato con i fatti che si può organizzare bene tutto”. Per la cronaca la seconda giornata del quadrangolare a Trapani ha visto il Settebello italiano di Sandro Campagna vincere contro la Grecia 16-9 ((3-4, 6-1, 3-3, 4-1) trascinati da un super Condemi e dal poker di Cannella. È stata la Spagna invece, dopo una bella e avvincente partita, equilibrata per tutti i 4 quarti a spuntarla sull'Ungheria per 16-13 (0-2, 6-6, 6-4, 4-1). Situazione, dunque, di perfetta parità per tutte e quattro le squadre, a tre punti. Per la giornata decisiva inizierà il Settebello italiano contro la Spagna ed a seguire Ungheria vs Grecia.