Trapani, sei artisti in mostra per “Le possibili conversazioni” dal 30 giugno

23/06/2025 15:07:00

Dal 30 giugno al 10 luglio 2025 la Galleria Magazzini dell’Arte Contemporanea di Trapani ospita Le possibili conversazioni, mostra collettiva che inaugura il programma espositivo estivo della galleria.

Curata da Silvio Cattani, con testo critico di InArtePaul, la rassegna mette in relazione le opere di sei artisti provenienti da diversi contesti geografici e culturali: Silvio Cattani, Anna Lorenzetti, Hyun Kyong Kim, Udo Rein, Antonio Sammartano e Francesca Scalisi.

Il titolo scelto per la mostra suggerisce fin da subito la natura dell’incontro: una conversazione silenziosa e stratificata tra linguaggi, materiali, sguardi. Non una narrazione unitaria, ma una pluralità di voci che si intersecano, si sfiorano, si interrogano. La collettiva si configura come uno spazio aperto al confronto, in cui l’arte non si offre come risposta, ma come domanda condivisa, come possibilità di ascolto. «In un’epoca di fratture e accelerazioni – afferma Cattani – questa mostra invita a rallentare, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare dal senso». Le opere esposte – prosegue il curatore – sono frammenti di visione, di pensiero, di memoria: ognuna porta con sé una tensione comunicativa che supera i confini del linguaggio verbale. Silvio Cattani, oltre che curatore, è anche uno degli artisti in mostra: la sua pittura astratta riflette un dinamismo interiore, un ordine vibrante che traduce il pensiero in segno. Anna Lorenzetti esplora invece il corpo e il femminile attraverso un linguaggio forte, materico, profondamente simbolico. Hyun Kyong Kim, artista di origine coreana, porta in mostra un’arte meditativa e sospesa, che intreccia Oriente e Occidente, vuoto e pieno. Udo Rein offre un contrappunto ironico e disorientante, con immagini che spiazzano, che aprono varchi nell’ordinario. Antonio Sammartano lavora invece sulla memoria dello spazio e sulla stratificazione della forma, con opere che evocano architetture interiori e visioni cosmiche.

Chiude il percorso Francesca Scalisi, con una ricerca intima e poetica sulla luce e sulla fragilità dell’immagine, tra empatia e metamorfosi. «L’arte – scrive InArtePaul nel testo critico – è un linguaggio universale che non ha bisogno di traduzioni: ci guarda, ci attraversa, ci mette in relazione». E Le possibili conversazioni è, prima di tutto, questo: un invito a rispecchiarsi nell’altro, a ritrovare, attraverso l’arte, una forma di vicinanza autentica. L’inaugurazione è in programma per lunedì 30 giugno, alle ore 19.00. L’ingresso è libero.