Così i volontari hanno salvato Bave, un maialino da… 100 chili 

23/06/2025 16:08:00

Dopo mesi di ricerche, i volontari OIPA di Trapani trovano una casa sicura per l’animale, regalato e poi diventato ‘’scomodo’’.





Una storia a lieto fine, che dimostra come la tenacia e l’amore per gli animali possano salvarli da morti ingiuste. Protagonista è Bave, un maialino vietnamita di circa due anni, salvato dall'abbattimento grazie all’intervento delle Guardie Ecozoofile OIPA Italia di Trapani.





La vicenda ha inizio a settembre 2024, quando durante un controllo di routine a Custonaci (TP), i volontari OIPA si imbattono in Bave, un maialino regalato da cucciolo e poi diventato ingombrante con i suoi 100 chili di peso. Come spesso accade con gli animali esotici e non comuni, la crescita imprevista ha portato i proprietari a non poterlo più gestire, mettendone a rischio la vita.





Grazie alla collaborazione con i veterinari dell’ASP di Trapani sono stati eseguiti tutti gli esami del caso, che hanno poi confermato lo stato di salute perfetto di Bave. Il vero problema è emerso subito dopo: trovare una sistemazione adatta a un animale che, per legge, non poteva rimanere in un’abitazione privata.





Subentrano mesi di ricerche infruttuose e la paura di doverlo abbattere: ‘’No, non si poteva accettare: un animale sano, amabile, sensibile, non poteva essere destinato ad essere ucciso per colpa della superficialità umana’’. Scrivono i volontari dell’OIPA di Trapani in un post.





La svolta arriva con l’offerta della Fattoria Didattica ‘’Spezia’’ di Buseto Palizzolo, disponibile ad accogliere Bave rispettando tutte le normative. Oggi, il maialino, ha finalmente una vita serena, lontano dai pericoli e circondato dalle cure necessarie.





L’impegno di OIPA





L’organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) è un Odv (Organizzazione Di Volontariato), attiva in tutta Italia da oltre quarant'anni con i suoi nuclei di volontari, opera da anni per combattere il maltrattamento, l’abbandono e il traffico illegale di animali.