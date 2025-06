23 Giugno: Usa in guerra contro l'Iran, missili su Tel Aviv, sale il petrolio

23/06/2025 07:49:00

E' il 23 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Gli Usa sono entrati in guerra contro l’Iran. Trump ha bombardato tre siti nucleari strategici. Le possibili reazioni del governo iraniano: attaccare le basi statunitensi, svegliare le cellule dormienti di terroristi, chiudere lo stretto di Hormuz

• Ieri mattina l’Iran ha lanciato 40 missili su Tel Aviv e Gerusalemme, colpendo due palazzi e facendo decine di ferite

• Mentre Khamenei, chiuso nel suo bunker, ha tagliato tutti i contatti, Netanyahu ha pregato per Trump al Muro del Pianto a Gerusalemme: «Con lui abbiamo raggiunto traguardi senza precedenti»

• Nella Situation room alla Casa Bianca, dove Trump e i suoi si erano riuniti per seguire l’attacco all’Iran, sembra non ci fosse la capa dell’Intelligence Tulsi Gabbard

• Meloni ieri ha parlato con i capi di Stato europei e arabi di possibili negoziati tra Iran e Usa, da ospitare a Roma. Oggi terrà un discorso alle Camere in vista del Consiglio europeo e del vertice Nato

• Sono salite di oltre il 4 per cento le quotazioni del greggio sui mercati asiatici. I mercati temono le rappresaglie dell’Iran

• Nonostante le guerre, l’indice di Tel Aviv TA-125 è salito per cinque sessioni consecutive alla fine della scorsa settimana. È più redditizio dell’S&P 500 americano

• Sono continutati i bombardamenti israeliani su Gaza, dove sono stati anche recuperati i corpi di tre ostaggi

• I Paesi Nato hanno accettato di destinare il 5 per cento del Pil alla difesa, come chiesto da Trump. La Spagna sarà esentata. All’Italia, per arrivare solo al 3,5 per cento, serviranno almeno 30 miliardi di euro



• Harvard ha ripreso i colloqui con il governo nella speranza di recuperare i fondi federali tagliati da Trump

• A Damasco un kamikaze dell’Isis si è fatto esplodere in una chiesa greco-ortodossa, facendo 20 morti e circa 50 feriti

• Francis Kaufmann potrebbe aver strangolato Anastasia Trofimova. Sul collo della donna sono stati trovati due piccoli segni di pressione

• Per la morte di Alessandro Coatti in Colombia sono state arrestate quattro persone. Altre quattro sono finite in galera per l’uccisione di Giannandrea Pucciarini, in Argentina, una di loro era la sua colf-amante

• L’imprenditore Mario Burlò è stato arrestato in Venezuela, che ora si troverebbe in un carcere di Caracas. Non si sa di cosa sia accusato

• Oggi riparte l’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, un mese esatto dopo la sospensione disposta dalla Consob in maggio

• In Trentino nessuno vuole più farsi prete. Nel 1998 si contavano 317 parroci, oggi ce ne sono appena 80 che si dividono la gestione di 450 parrocchie

• Sette italiani su dieci sono favorevoli all’introduzione di una legge che vieti l’uso dei cellulari per i ragazzi con meno di 14 anni

• Il Bayesian è a Termini Imerese. Oggi verrà recuperato anche l’albero, e poi il veliero verrà passato ai raggi X dai consulenti per capire cosa causò il naufragio

• In Brasile una mongolfiera ha preso fuoco ed è precipitata, sono morte 8 persone, 13 sono sopravvissute

• Alla Festa della musica in Francia 145 donne sono state punte con delle siringhe. Il needle spiking (puntura d’ago) è una tecnica utilizzata per iniettare sonniferi o la droga dello stupro

• Agli Uffizi un turista è inciampato e ha squarciato la tela del Ferdinando de’ Medici dipinto da Anton Domenico Gabbiani

• Seconda vittoria consecutiva per la Juve al Mondiale per club: dopo il 5-0 all’al-Ain, ha battuto per 4-1 il Wydad Casablanca, ora è matematicamente qualificata per gli ottavi di finale

• Agli Europei under21 la Germania ha battuto l’Italia per 3-2, accedendo così alle semifinali

• I fratelli Márquez hanno trionfato anche al Mugello. A vincere è stato Marc, davanti ad Alex e a Fabio Di Gianantonio. Bagnaia è arrivato quarto

• Bolelli-Vavassori e Errani-Paolini hanno perso le finali nel doppio a Halle e al Berlin Ladies Open. Al Queen’s Alcaraz ha conquistato il suo 21esimo titolo Atp e perciò ora si avvicina a Sinner nella classifica Atp

• Victor Willis, il poliziotto dei Village People, si è sentito male mentre cantava sul palco di un teatro di Palermo. Adesso sta bene

• Sono morti l’ultimo carrista di Termini Imerese Nino Abbruscato (82 anni), il giornalista Ermanno Corsi (86), l’agente segreto Francesco Pazienza (79), il pacchista di Affari tuoi Harley Zuriatti (30)



Titoli

Corriere della Sera: La Guerra di Trump all’Iran

la Repubblica: La Guerra di Trump

La Stampa: La Guerra di Trump

Il Sole 24 Ore: Gli Usa: obiettivi raggiunti, ora trattare / L’Iran pronti a chiudere Hormuz

Il Messaggero: Trump attacca l’Iran / «Ora pace o tragedia»

Il Giornale: La lezione di Trump

Leggo: L‘America attacca l’Iran

Qn: L’America / è in guerra

Il Fatto: Il vero / padrone / del mondo

Libero: I persiani al tappeto

La Verità: Trump va contro Trump / e bombarda l’Iran

Il Mattino: Guerra o pace

il Quotidiano del Sud: E la pillola va giù...

Domani: «Distrutti i siti nucleari dell’Iran» / La grande scommessa di Trump