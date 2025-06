La terza edizione del Fashion Show Torre di Scopello

23/06/2025 14:59:00

Ieri sera nell’incantevole location della Torre di Scopello è andata in scena la formula vincente della Bellezza.

La Bellezza del luogo, la Bellezza dell’eleganza, la Bellezza della beneficenza.

Quando si coniugano insieme questi elementi, si può parlare di rappresentazione del Bello in senso alto.

Ai piedi della Torre, infiammata per l’occasione da abili luci e attorniata dai colori crepuscolari del mare, abbiamo assistito ad una Fashion Parade dal valore etico.

Non si è trattato di un evento mondano, dove modelle professioniste inscenano la leggenda della perfezione muliebre. Le donne in passerella erano donne vere, anche non-più giovani, truccate e non, scalze o con tacchi a spillo, sottili e curvy, in abiti fluttuanti e non fascianti corpi artefatti (fatti-ad-Arte?). E non è stata neppure una esibizione provocatoria, a cui anche grandi griffes fanno ricorso per essere controcorrente, ma che risultano solo spettacolo di cattivo gusto.

La scelta precisa della organizzatrice, Genziana Internicola, è stata quella di ricordare che esiste una Eleganza femminile senza tempo, e che può essere anche tramite per aiutare le donne più sfortunate. La signora Internicola, infatti, è consigliere nazionale della ONLUS LOTO, che si occupa delle donne con tumori ginecologici, per cui il ricavato dell’happening andrà in beneficenza.

Lo stilista Martino Midali, che da sempre sostiene che è il corpo della donna a suggerire la moda e non viceversa, ha fatto indossare le sue collezioni primavera-estate ed autunno-inverno 25/26 a donne normali in silhouette fluide, abiti come nuvole, arricchiti da accessori anch’essi di significato etico. Le borse erano le creazioni di Maruzza Battaglia, la coraggiosa imprenditrice palermitana che dal 2008 ha aperto il LAB ZEN2 nel quartiere Zen per favorire il riscatto sociale delle donne di questa periferia degradata. Le collane, invece, erano di Annadì, rigorosamente handmade.

Ad allietare la serata, la voce dal timbro suadente di Francesca la Colla.



Paola Prizzi