L’International Street Food fa tappa anche nel Trapanese: sapori dal mondo a ...

23/06/2025 07:30:00

Fa tappa anche in provincia di Trapani l’International Street Food, il più grande evento itinerante dedicato al cibo di strada di qualità. L’edizione 2025 del tour attraverserà tutta la Sicilia, con tredici appuntamenti da aprile a novembre. Tra le località coinvolte figurano Castellammare del Golfo, Trapani e Mazara del Vallo, pronte ad accogliere i migliori food truck d’Italia e una selezione di cucine internazionali.

L’iniziativa è organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada (A.I.R.S.), in collaborazione con Confartigianato Imprese di Messina. Già definito da molti il “Re dello street food”, Orofino sottolinea come l’obiettivo del tour non sia soltanto gastronomico, ma anche culturale e sociale: «È un’esperienza itinerante che unisce culture, sapori e persone in un’atmosfera di festa e condivisione. E quest’anno – spiega – porteremo anche nuove proposte culinarie e format innovativi pensati per coinvolgere grandi e piccoli».

A ogni tappa sarà possibile compiere un viaggio tra i profumi e le tradizioni delle regioni italiane, ma anche gustare piatti tipici da tutto il mondo. L’offerta va dalla salsiccia calabrese al churrasco argentino, dai panini gourmet agli arancini siciliani, fino a dessert esotici e birre artigianali. Il tutto accompagnato da musica, animazione e intrattenimento per tutte le età.

«Siamo certi che anche la nostra Isola saprà accogliere con entusiasmo questo evento – ha dichiarato Emanuele Virzì, presidente di Confartigianato Sicilia –. I food truck più rinomati d’Italia attraverseranno la Sicilia in lungo e in largo, con autentiche tradizioni gastronomiche regionali e cucine internazionali, portando in ogni tappa passione, qualità e rispetto delle regole».

L’International Street Food coinvolgerà complessivamente oltre 200 città italiane nel 2025. In Sicilia le tappe sono previste anche a Capo d’Orlando, Sant’Alessio Siculo, Gravina di Catania, Ragusa, Avola, Agrigento, Gela, Palermo e Siracusa.

Intanto, preparate le papille: Castellammare, Trapani e Mazara si preparano a diventare capitali del gusto.