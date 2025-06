Petrosino: la segnaletica stradale è fatiscente, la minoranza sollecita l'amministrazione comunale

23/06/2025 18:10:00

Il gruppo consiliare di minoranza Libertà per Petrosino con una nota segnala lo stato di degrado della segnaletica stradale nel territorio comunale, chiedendo un intervento da parte dell’amministrazione per garantire maggiore sicurezza e decoro urbano.

Secondo quanto riportato nella nota, in diverse vie del paese sono presenti cartelli stradali arrugginiti, scoloriti, inclinati o posizionati a un’altezza non conforme alle disposizioni del Codice della Strada ( vedi foto allegate all'articolo). In particolare, viene ricordato che la normativa prevede un’altezza minima di 2,20 metri dal suolo per i segnali installati su marciapiedi o aree pedonali e di almeno 0,60 metri in altri casi. Alcuni dei segnali attualmente in uso, secondo la segnalazione, non rispetterebbero questi parametri, rappresentando un potenziale rischio per la sicurezza dei cittadini.

Nel comunicato viene inoltre evidenziata la necessità di un miglioramento generale dello spazio urbano, anche in relazione alla promozione turistica del territorio, e si sottolinea la mancata realizzazione di una rotatoria richiesta da tempo in corrispondenza dell’incrocio di via Gianinea.

I consiglieri Marcella Pellegrino (capogruppo), Roberto Bonomo e Laura Sanguedolce invitano infine i cittadini a contribuire alla documentazione della situazione attraverso fotografie e segnalazioni, auspicando una maggiore attenzione alla cura degli spazi pubblici.