Marsala, "Cantiamo e preghiamo per la pace" alla chiesa di San Giovanni Battista al Boeo

23/06/2025 13:10:00

Un momento di raccoglimento, musica e fede per chiedere la pace e riflettere sulla giustizia nel mondo.

Si tiene questa sera, lunedì 23 giugno alle ore 21.00, nella chiesa di San Giovanni Battista al Boeo di Marsala, l’evento "Cantiamo e preghiamo per la pace. Cori Insieme", un’iniziativa che unisce voci e comunità nel segno della speranza.

A guidare la preghiera in musica saranno tre formazioni corali e musicali del territorio: il Coro “Maria Santissima del Paradiso” di Mazara del Vallo, l’Ensemble Vocale Lilibetano e il gruppo musicale “Regina Pacis”. Una serata pensata come spazio di ascolto, spiritualità e condivisione, in cui il canto diventa espressione di un desiderio collettivo di pace. L’evento si inserisce nel contesto delle celebrazioni per la Natività di San Giovanni Battista. Alle ore 18.00 di oggi sarà infatti celebrata la Messa vigiliare, mentre domani, martedì 24 giugno, sono previste tre celebrazioni eucaristiche: la prima alle 9.30, la seconda alle 11.15 presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, e la terza nel pomeriggio, alle ore 18.30. Un’occasione non solo liturgica, ma anche culturale e comunitaria, che intende ribadire, con la forza semplice del canto e della preghiera, l’urgenza di una pace concreta, da costruire ogni giorno.