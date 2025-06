La settimana sportiva: Mister Chinnici arriva al Marsala 1912 - Cap. Mollura lascia la Trapani Shark

23/06/2025 06:00:00

• Calcio: il Marsala 1912, nella splendida cornice del Circolo Canottieri Marsala, presenta il nuovo allenatore Filippo Chinnici. Ecco un estratto delle dichiarazioni del presidente del sodalizio lilibetano Angelo Casa. "Considero di primaria importanza gli impegni presi con la tifoseria tutta - dichiara il Presidente Angelo Casa - noi vogliamo la Serie C ma non è detto che questo si verifichi in tempi brevissimi. Non ho mai detto che la raggiungeremo in sole due stagioni, sono tante le variabili che incontreremo e tante non saranno a nostro favore, ma prometto il mio grande impegno e di tutto lo staff che fa parte della società. Marsala è una Città che merita tutta la nostra attenzione ed abbiamo iniziato con questo primo tassello sottoscrivendo un contratto pluriennale con Filippo Chinnici, un allenatore che ha dimostrato negli anni di saperci fare, sono certo che questa è la sfida perfetta da affrontare insieme". Di seguito l'intervista al tecnico Filippo Chinnici realizzata da 101 in Campo di Rmc101:

• Basket: la Trapani Shark perde la sua bandiera, Mollura va a Scafati tra le lacrime. "Credevo che questo giorno non dovesse mai arrivare e invece eccoci qui". Marco Mollura, il capitano della Trapani Sharl, saluta così la sua squadra, la sua città ed i suoi tifosi.

Mollura, infatti, ha firmato con Scafati, interrompendo la sua storia d'amore con la Trapani cestistica. Oltre 250 presenze, giocando praticamente in tutte le categorie sempre con la canotta granata addosso: dalla serie C fino alla serie A, alzando al cielo anche la Coppa della vittoria della serie A2. Con la maglia di Trapani ci è praticamente nato, ha vissuto i momenti belli, quelli brutti e quelli bellissimi, anche con l'esordio in serie A, il 5 ottobre 2024 nella trasferta di Treviso.

• Kickboxing: ottima prestazione degli atleti del Team Biondo Academy Marsala che si sono qualificati ai Campionati Mondiali che si terranno a breve a Carrara. Al Palazzetto CasaGiove di Napoli, a far valere la propria tecnica cristallina, sono stati Alessia Agate e Gabriele Crimi che hanno vinto il primo posto assoluto in entrambe le categorie possibili, la Kick-Lite e la Lite Contact. I due atleti lilibetani hanno anche avuto accesso al Collegiale WTKA dove avranno la possibilità di allenarsi con il Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Bresciani. "Alessia e Gabriele meritano in pieno questa soddisfazione - dichiara il Maestro Giuseppe Biondo - dopo una stagione di preparazione e combattimenti che li hanno perfettamente formati per raggiungere l'obiettivo della partecipazione ai Mondiali di Carrara. Sono molto contento perché i sacrifici in palestra a cui sono sottoposti e le rinunce ad una vita di passeggiate e telefonino, li rendono molto più maturi dell'età che hanno. Le sconfitte che patiscono sono lo slancio per fare sempre meglio come la vita giornalmente ci insegna".

• Handball: sull’onda dell’entusiasmo dell’importante vetrina internazionale delle EBT Finals sulle spiagge di Trapani con 28 squadre di tutto il vecchio continente cresce sempre di più l’interesse per la Pallamano da spiaggia con la Sicilia che offre tantissime “arene” naturali. La settimana scorsa la città di Licata ha ospitato sulla sabbia del lido Bellavista le finali regionali under 16 femminili. Una entusiasmante maratona di Beach Handball iniziata alle 10,30 del mattino conclusa nel tardo pomeriggio visto il ricorso al girone all’italiana. Alla fine a conquistare il titolo regionale sono state le padrone di casa dell’Halikada mentre al secondo posto si è classificata la Pallamano Marsala. Il podio è stato completato dal HC Mascalucia. Quarta e quinta posizione rispettivamente Cus Palermo e Girgenti. A prescindere dal risultato prettamente sportivo a vincere prima di tutto è stata la promozione di questa variante della Pallamano indoor che sulla spiaggia assume maggiore spettacolarità e dove la Sicilia si conferma Regione predisposta per poter ospitare importanti competizioni.

• Pallanuoto: grande successo di pubblico, soldout in Piscina Olimpica a Trapani, per il Trinacria CUP 2025. A partecipare agli incontri disputati nella Piscina Olimpica - Italia, Ungheria, Spagna e Grecia, a testimonianza del livello "Olimpico" della manifestazione corredata da una cornice spettacolare di pubblico. La seconda giornata del Torneo ha infatti regalato il soldout. Sono stati circa 1000 gli spettatori che hanno assiepato la tribuna e fatto da cornice a questo spettacolare evento. Presente per l'occasione tutto l’enturage della Federazione Italiana Nuoto. A dare il saluto alla città di Trapani, che sta ospitando le gare, ai tifosi e alle squadre, il Presidente Paolo Barelli, accompagnato dal Vice Presidente Giuseppe Marotta e dal Presidente Regionale Sergio Parisi. “Complimenti all’Aquarius e alla Amministrazione – ha sottolineato il Presidente FIN Paolo Barelli - per come si sono presentati, per come stanno gestendo l'evento sportivo e per come hanno saputo trasformare una Piscina che era letteralmente abbandonata, oggi è diventata il fiore all'occhiello di tutta l'isola. Adesso la Piscina Olimpica merita eventi e manifestazioni importanti, perché è stato dimostrato con i fatti che si può organizzare bene tutto”.