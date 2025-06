Villa Rosina, mercato agroalimentare in via sperimentale

24/06/2025 09:35:00

A partire da venerdì 27 giugno, Villa Rosina avrà il suo mercato agroalimentare settimanale. L’iniziativa, annunciata dal sindaco Giacomo Tranchida e dall’assessore Andrea Vassallo, prevede l’apertura di uno spazio dedicato alla vendita diretta di prodotti agricoli a chilometro zero nella via Baldassare Sardo, nel cuore del popoloso quartiere periferico.

Il mercato si terrà ogni venerdì dalle 7 alle 13 e avrà una durata sperimentale fino al 31 ottobre 2025, salvo eventuali proroghe. Un banco dopo l’altro, gli agricoltori locali potranno proporre i frutti del proprio lavoro senza intermediari, a prezzi accessibili, puntando su qualità, stagionalità e sostenibilità.

«Con questa iniziativa – spiegano il sindaco e l’assessore in una nota congiunta – intendiamo sperimentare un mercato agroalimentare in una zona urbana che ne risulta sprovvista, implementando ed incentivando il sistema commerciale di prossimità con lo scopo di valorizzare le filiere agricole locali». Un modo, insomma, per accorciare la distanza tra produttori e consumatori, e rilanciare l’economia dei piccoli coltivatori del territorio, promuovendo al tempo stesso una spesa sana e consapevole.

Il mercato di Villa Rosina si affianca così ad altri progetti di “filiera corta” già avviati nel territorio comunale, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il ricorso alla grande distribuzione e favorire la creazione di nuove