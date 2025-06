Alfa in concerto in Sicilia: due date a luglio tra Castellammare del Golfo e Catania

24/06/2025 15:27:00

Dopo un anno di successi e un tour nei palazzetti da tutto esaurito, Alfa torna sul palco con il suo “Alfa Summer Tour - Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato”, che lo porterà anche in Sicilia per due attesi appuntamenti: l’11 luglio 2025 a Castellammare del Golfo (TP), al Porto Nuovo per il Castellammare Music Fest, e il 12 luglio a Catania, a Villa Bellini.

L’evento di Castellammare del Golfo è organizzato da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e da Giuseppe Rapisarda Management, con la compartecipazione del Comune. I biglietti per entrambe le date siciliane sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di prevendita abituali.

Il tour estivo, prodotto da A1 Concerti, segue la pubblicazione dell’album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Artist First), disco che ha consolidato il successo del giovane cantautore genovese e che ha aperto la strada a una nuova fase del suo percorso artistico, sempre più maturo e partecipato.

Andrea De Filippi, in arte Alfa, classe 2000, è oggi una delle voci più amate della nuova scena pop italiana. Con oltre 850 milioni di stream, 290 milioni di visualizzazioni su YouTube, 586 mila iscritti al canale e più di 2 milioni di follower su TikTok, Alfa ha trasformato il linguaggio generazionale in un racconto sincero, fatto di emozioni, sogni e fragilità. I suoi brani sono stati premiati con oltre venti certificazioni tra dischi d’oro e di platino, a conferma di un rapporto autentico con il suo pubblico. Le due tappe siciliane si inseriscono in un calendario fitto di date estive in tutta Italia, prima del ritorno nei palazzetti previsto per la fine del 2025, con nuove date già annunciate dopo i sold out di Milano e Genova.