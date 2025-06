Dal 18 al 24 agosto torna il Grande Cinema Italiano con la terza edizione del Trapani Film Festival

24/06/2025 17:30:00

Trapani si prepara ad accogliere una delle manifestazioni culturali più attese dell’estate: dal 18 al 24 agosto 2025, Villa Margherita sarà il cuore pulsante della terza edizione del Trapani Film Festival, evento che porta il grande cinema italiano in Sicilia e che si conferma come una piattaforma culturale innovativa e multilinguaggio.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, il festival torna con una veste rinnovata, pronta ad abbracciare non solo il cinema d’autore ma anche musica, teatro, podcast, talk e nuove forme di narrazione digitale. Un’esperienza immersiva che intende coinvolgere un pubblico trasversale e restituire alla città un ruolo centrale nel panorama culturale nazionale.

Lele Vannoli alla Direzione Artistica

Grande novità di questa edizione è l’arrivo alla direzione artistica di Raffaele “Lele” Vannoli. Attore di lunga esperienza e volto amatissimo del cinema italiano, Vannoli affiancherà il produttore e fondatore del festival Francesco Torre, ideatore del progetto insieme a Michael C. Allen. “Spesso noi artisti siamo costretti a barcamenarci tra due o più lavori. Nascono così i presentAttori, cantAttori e perché no, i direAttori, proprio come lo sono io”, scherza Vannoli, che porta con sé una visione artistica capace di oltrepassare i confini del linguaggio cinematografico tradizionale.

Cinema, Musica e Nuovi Linguaggi

Il Trapani Film Festival 2025 si conferma così una vera e propria piattaforma d’autore, capace di unire stili, suoni e parole. Tra i momenti più attesi, i concerti-evento dedicati alle grandi colonne sonore del cinema italiano, con la partecipazione di compositori del calibro di Pivio e Aldo De Scalzi, nomi storici della musica per il grande schermo. Non mancheranno i talk e gli incontri con autori e attori, così come lo spazio dedicato ai podcast. A guidare questa sezione sarà il collettivo De Core Podcast, composto da Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, veri e propri pionieri della comunicazione culturale digitale e primo megafono online del festival.

Un Festival radicato nel territorio

Il Trapani Film Festival è anche una manifestazione profondamente legata alla sua terra. Attori e autori siciliani saranno protagonisti di incontri e proiezioni, contribuendo a rafforzare quel legame tra cinema e territorio che è stato la cifra distintiva del festival sin dalla sua prima edizione, nel 2022.

A sostenere il festival, una fitta rete di istituzioni, enti e partner locali, a partire dal patrocinio del Comune di Trapani. La conferenza stampa ufficiale di presentazione si terrà mercoledì 16 luglio alle ore 11:30 presso la Sala Fulvio Sodano del Comune, occasione in cui sarà svelato il programma completo, gli ospiti e le novità di questa terza edizione.

Trapani Capitale di cinema e cultura

Prodotto da 3 Points Productions SRLS, il Trapani Film Festival si conferma come una delle manifestazioni più dinamiche del panorama culturale italiano, capace di raccontare una Sicilia viva e creativa, attraversata da storie e visioni. Un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema e per chi crede che la cultura sia un ponte tra generazioni, linguaggi e territori.