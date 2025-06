 L’eccellenza olearia trapanese conquista il Giappone: sei medaglie al JOOP 2025

25/06/2025 11:45:00

Dalla Sicilia al Sol Levante, con l’oro nel cuore e nel gusto. È successo a otto aziende olearie della provincia di Trapani che hanno incantato i giudici del prestigioso Japan Olive Oil Prize 2025 (JOOP), conquistando ben sei medaglie d’oro e due d’argento. Un successo che consacra ancora una volta la qualità dell’extravergine trapanese sulla scena internazionale.

Durante la cerimonia ufficiale, svoltasi oggi presso la sede dell’IRVO a Palermo, sono stati consegnati gli attestati alle 14 aziende siciliane premiate al JOOP, su un totale di 20 partecipanti sostenute da IRVO e Confimprese Sicilia. Tra queste, spicca con orgoglio la provincia di Trapani, che si conferma protagonista assoluta nel panorama oleario internazionale.

Le medaglie d’oro trapanesi sono andate a: Azienda Agricola Turnaturi Carmela con l’olio “Settetempli”; Bonanno Domenico con “Passione”; Soc. Agricola Terre in Fiore SRL con “Goccia Verde”; Di Caro SRL con “Carmela di Caro”

A ricevere l’argento sono invece: Olioificio Gabriele Alberto con l’olio “0.2”; Norfo Antonino con l’olio “Tummino”.

“L’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio esprime grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto nel concorso internazionale JOOP – Japan Olive Oil Prize, che premia l’eccellenza nella produzione olearia mondiale. Questo risultato conferma l’alto livello qualitativo degli oli extravergini siciliani e l’impegno costante dei produttori del nostro territorio. Un premio che rende onore alla Sicilia e rafforza il suo ruolo tra le realtà più dinamiche e riconosciute dell’olivicoltura internazionale”, le parole del commissario dell’IRVO Giuseppina Mistretta.

I riconoscimenti ottenuti al JOOP non sono soltanto simboli di prestigio ma anche leve strategiche per l’internazionalizzazione delle imprese. I premi, infatti, aprono le porte a nuove opportunità commerciali sul mercato giapponese e rappresentano una vetrina per il meglio dell’olivicoltura siciliana.

Come sottolineato dal direttore dell’IRVO, Vito Bentivegna, si tratta di una "certificazione del valore qualitativo dell’olio siciliano", mentre Giovanni Felice di Confimprese Sicilia ha rimarcato il valore promozionale del concorso: “Questi oli diventano veri e propri testimonial dell’eccellenza siciliana nel mondo”.

In attesa del roadshow e dell’open day in Giappone previsto per il 30 giugno presso la Camera di Commercio Italiana a Tokyo, le aziende trapanesi possono già festeggiare un risultato che profuma di vittoria, di ulivi e di futuro.