Trapani accende i riflettori con la terza edizione del Trapani Film Festival

25/06/2025 22:35:00

Trapani torna protagonista del grande schermo. Da lunedì 18 a domenica 24 agosto 2025 Villa Margherita si trasformerà in un’arena culturale a cielo aperto per la terza edizione del Trapani Film Festival, manifestazione nata nel 2022 che quest’anno si presenta come una piattaforma multilinguaggio capace di intrecciare cinema d’autore, musica dal vivo, talk, podcast e teatro.

Una nuova guida artistica



La prima novità è l’arrivo di Raffaele “Lele” Vannoli alla direzione artistica, al fianco del produttore e fondatore Francesco Torre, ideatore del festival insieme a Michael C. Allen.

«Spesso noi artisti dobbiamo barcamenarci fra più ruoli; così nascono i presentAttori, i cantAttori e, perché no, i direAttori, proprio come lo sono io», racconta Vannoli, spiegando la scelta di un evento che supera i confini del cinema per abbracciare tutti i linguaggi contemporanei.

Film, concerti e colonne sonore



Il programma, che sarà svelato integralmente durante la conferenza stampa di mercoledì 16 luglio alle 11.30 nella Sala Fulvio Sodano del Comune di Trapani, promette:

Proiezioni serali di pellicole italiane e internazionali, con particolare attenzione alle opere prime e ai talenti emergenti.

Concerti-evento dedicati alle colonne sonore cult, diretti dai compositori Pivio e Aldo De Scalzi, firme fra le più premiate del nostro cinema.

Talk e masterclass con registi, attori e tecnici del settore, pensati per un pubblico trasversale, dagli addetti ai lavori agli appassionati.

Un palinsesto podcast in collaborazione con il collettivo De Core Podcast (Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino), che amplificherà online le voci e i retroscena del festival.

Radici siciliane e rete nazionale



L’anima del Trapani Film Festival resta saldamente ancorata al territorio: spazio dunque a attori, autori e maestranze siciliane, ma anche a una cordata virtuosa di partner pubblici e privati che sostengono la kermesse.

L’evento è prodotto da 3 Points Productions SRLS, con il patrocinio del Comune di Trapani e il partenariato di CNA Trapani, HF4 Comunicazione e Funweek come media partner. Collaborano inoltre l’Ente Luglio Musicale Trapanese, l’Università di Palermo (Dipartimento SEAS – Corso in Turismo, Territori e Imprese), il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Airgest – Aeroporto di Trapani e la collecting Artisti 7607.

Un invito al pubblico



Sette giorni di proiezioni all’aperto, concerti sotto le stelle, incontri con gli autori e incursioni digitali faranno di Trapani un crocevia di storie, visioni e contaminazioni artistiche. L’obiettivo, fin dalla prima edizione, resta quello di portare il cinema dove non arriva e di raccontare la Sicilia come terra di creatività e accoglienza.

Per aggiornamenti, programma completo e biglietti: www.trapanifilmfestival.com.