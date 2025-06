 Nasce “Generazione Next”, il gruppo under 40 di Assovini Sicilia

26/06/2025 20:00:00

Giovani, intraprendenti e fortemente legati alla propria terra: sono i volti della nuova “Generazione Next”, il gruppo di produttori under 40 nato all’interno di Assovini Sicilia. L’obiettivo? Portare avanti con energia e visione il patrimonio vitivinicolo dell’isola, valorizzandone le eccellenze e interpretandolo attraverso nuovi linguaggi, idee e strumenti.

A guidare il neonato consiglio direttivo è Gabriella Favara, eletta presidente, affiancata dalla vicepresidente Enrica Spadafora. Insieme a loro, sei consiglieri: Costante Planeta, Serena Costanzo, Pietro Pollara, Cristina Madaudo, Pierfilippo Marchello.

«Generazione Next è futuro, unione, continuità. Mi emoziona vedere come passo dopo passo questa squadra stia prendendo forma, con l’entusiasmo di contribuire tutti insieme al successo del nostro settore e della nostra Sicilia-continente», ha dichiarato Favara, sottolineando la visione condivisa e lo spirito di squadra che animano il gruppo.

Il progetto nasce dal desiderio di promuovere un modello di leadership giovane e collettiva, capace di coinvolgere nuove generazioni, in particolare la Gen Z, attraverso contenuti freschi, autentici e capaci di raccontare il vino non solo come prodotto, ma come esperienza culturale, emozionale e profondamente identitaria. Alla base di questa missione, il “Manifesto” della Generazione Next: comunicazione innovativa, formazione interna, promozione del territorio e valorizzazione del capitale umano.

«Vogliamo accendere nei giovani la scintilla della curiosità per il vino, raccontando storie autentiche e creando momenti di condivisione che parlano di passione, territorio e futuro. Il nostro obiettivo è ispirarli a vedere nel vino un viaggio ricco di cultura e bellezza, profondamente legato alla nostra Sicilia», ha aggiunto la presidente.

Grande attenzione sarà rivolta anche alla formazione, sia interna al gruppo che rivolta ai collaboratori delle aziende aderenti, con il contributo di esperti e professionisti di diversi settori, per alimentare uno scambio continuo di competenze ed esperienze.

La vicepresidente Spadafora ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico: «Sono davvero emozionata e onorata di ricoprire questo ruolo. Far parte di una squadra così dinamica e preparata è per me una grande responsabilità, ma soprattutto una bellissima opportunità. Non vediamo l’ora di trasformare le idee in progetti concreti».

Il gruppo si prepara ad affrontare numerose sfide e opportunità, con un piano di attività che abbraccia ambiti strategici come management, hospitality, enoturismo, degustazione, comunicazione e marketing, fino al coaching e team building.

A sostenere e promuovere la nascita di Generazione Next è stata la stessa Assovini Sicilia, che vede in questo progetto un naturale e prezioso passaggio generazionale. La presidente Mariangela Cambria ha commentato: «Generazione Next rappresenta il futuro della nostra associazione. È un gruppo dinamico e vivace, nato con gli stessi valori che stanno alla base dell’associazionismo vincente di Assovini Sicilia. Sono certa che saprà raccontare il mondo del vino con uno sguardo nuovo, intercettando i cambiamenti in atto».

Con Generazione Next, il mondo vitivinicolo siciliano si arricchisce di una nuova voce, giovane ma consapevole, pronta a scrivere il futuro di un settore che da sempre è espressione autentica dell’identità e dell’eccellenza dell’isola.