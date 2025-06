26 Giugno: si alle spese Nato, show di Trump, Teheran conta i danni

26/06/2025 07:04:00

E' il 26 Giugno 2025, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Un Donald Trump esultante ha suggellato il vertice Nato che ha accolto l’invito a destinare alle spese militari il 5 per cento del Pil. Il presidente Usa ha esaltato i bombardamenti sull’Iran (decisivi come Hiroshima, ha detto), ha strizzato l’occhio a Zelens’kyj sui missili per l’Ucraina, ma non ha firmato la dichiarazione contro Putin. E alla Spagna che si è sfilata dall’accordo sul 5 per cento ha lanciato un ammonimento: avrà dazi doppi

• Giorgia Meloni ha accolto la linea della Casa Bianca sulla Nato e considera ragionevole il dazio del 10 per cento con gli Usa. All’amico Donald, col quale ha cenato, avrebbe sollecitato un intervento per il cessate il fuoco a Gaza

• Teheran ha ammesso di aver subito gravi danni agli impianti nucleari. L’amministrazione americana ha intanto aperto un’inchiesta sulle fonti che avrebbero fornito a Cnn e New York Times notizie secondo le quali l’intervento Usa avrebbe solo rallentato di qualche mese i piani iraniani sul nucleare

• Trump vorrebbe imporre un giro di vite alle informazioni che la presidenza è tenuta a fornire al Congresso degli Stati Uniti

• Il giovane socialista democratico Zohran Mamdani, 33 anni, ha vinto le primarie dei democratici e correrà per la carica di sindaco di New York

• Alessandro Impagnatiello, assassino di Giulia Tramontano, è stato condannato all’ergastolo in appello ma non gli è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione, con disappunto della sorella della vittima



• Davide Gorla, un commerciante di Busto Arsizio (Varese), 65 anni, è stato accoltellato a morte nella sua cartoleria in pieno centro, non si sa ancora se per soldi o altro

• È stato trovato morto Matteo Formenti, 37 anni, uno dei bagnini che era in servizio nella piscina di Castrezzato, Brescia, quando è annegato il piccolo Michael Consolandi. L’uomo era nell’elenco degli indagati per omicidio colposo: probabilmente non ha retto ai sospetti e si è tolto la vita

• Una violenta esplosione nel deposito di un ristorante a Napoli ha causato un morto e quattro feriti. Si indaga sull’origine dell’incidente

• Secondo la testata Open qualcuno sta aiutando Francis Kaufmann, arrestato in Grecia col sospetto di aver ucciso mamma e bimba di un anno a Villa Pamphili, a cancellare prove compromettenti

• Sul caso Garlasco si terrà il 4 luglio un nuovo incidente probatorio

• È scontro aperto tra il ministro Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano: i due si sono incontrati in tribunale e sono volati gli stracci

• Un procedimento disciplinare sarebbe stato aperto contro Sigfrido Ranucci di Report. La Rai però nega

• Una nuova ondata di caldo sahariano è in arrivo in Italia: l’allerta meteo è scattata in sei città

• Secondo Bloomberg il gigante anglo-olandese Shell starebbe valutando la storica acquisizione dell’inglese British Petroleum

• La Ferrari si lancia nel mondo della vela da competizione. Lo ha annunciato John Elkann, che ha coinvolto nel progetto il campione Giovanni Soldini

• Accusati di bancarotta, rischiano 7 e 6 anni di reclusione i fondatori di The Rock Trading, piattaforma di criptovalute. Circa 250 clienti si sono costituiti parte civile

• Le borse di studio post-universitarie non potranno più usufruire delle agevolazioni Irpef

• La vecchia carta d’identità in cartoncino è destinata a scomparire entro un anno per essere sostituita da quella plastificata

• Nella Sicilia assetata d’acqua è stato lanciato il bonus-lavastoviglie, che dovrebbe incrementare l’uso dell’elettrodomestico e diminuire gli sprechi idrici

• Il Tar ha deciso che le elezioni comunali a Pescara saranno ripetute in 27 sezioni. Il sindaco e gli altri amministratori resteranno in carica fino al nuovo voto

• A Bologna un primario di 45 anni è scomparso prematuramente per una grave malattia e la sua morte è stata accolta con una pioggia di insulti da parte di haters no-vax

• A Centola, in Cilento, un uomo ha sorpreso i ladri in casa, ha sparato e dopo poco uno di loro è stato trovato morto

• In Islanda un aereo della United Airlines ha avuto un guasto ed è stato costretto ad atterrare: nessun ferito tra equipaggio e passeggeri

• Nella notte l’Inter ha sconfitto per 2-0 il River Plate e si è qualificata per gli ottavi di finale del Mondiale per Club

• Jeff Bezos e la futura moglie Lauren Sánchez stanno per convolare a nozze in una Venezia presa d’assalto dai vip

• È morta l’attrice romana Lea Massari (91 anni)



Titoli

Corriere della Sera: Sì alle spese Nato, show di Trump

la Repubblica: La spesa militare raddoppia

La Stampa: Nato, Trump va all’incasso

Il Sole 24 Ore: Energia, meno vincoli per gli aiuti

Avvenire: A Gaza non c’è tregua

Il Messaggero: Nato, l’accordo sulle armi

Il Giornale: L’Europa si riarma

Leggo: Impagnatiello, ergastolo e veleni

Qn: xxNato e Iran, show di Trump / «Bombe come Hiroshima»

Il Fatto: Meloni s’inchina al 5% / 700 miliardi in 10 anni

Libero: Salvini-Saviano / duello in tribunale

La Verità: Il bluff delle spese militari Nato

Il Mattino: Nato, intesa sulle spese militari

il Quotidiano del Sud: Trump show si riprende la Nato

il manifesto: La Mela stregata

Domani: Nato, scambio tra Ue e Trump / Più spese per non mollare Kiev