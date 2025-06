A Marettimo i “Borghi imperdibili” di Marcella Croce: seconda tappa della rassegna 2025

26/06/2025 17:24:00

Il 28 giugno l’Isola di Marettimo ospita il secondo appuntamento dell’edizione 2025 della rassegna letteraria Libri e Letture. Di qua e di là dal Mare, promossa dall’Associazione CSRT “Marettimo” e curata da Laura Lodico.

Alle 18:00, negli spazi del Museo del Mare – Scalo Vecchio, la scrittrice e giornalista Marcella Croce presenterà il suo ultimo libro 35 Borghi imperdibili della Sicilia, edito da Capricorno.

Dialogheranno con l’autrice la stessa Laura Lodico ed Emilio Milana. Tra i borghi scelti da Croce c’è anche Marettimo, accanto a località note della provincia di Trapani come Scopello, Erice e Salemi, e ad altri centri sparsi in tutta l’isola. Una conferma del valore paesaggistico, culturale e identitario di questo piccolo gioiello dell’arcipelago delle Egadi.

Marcella Croce, autrice di numerosi saggi sulla cultura e le tradizioni siciliane, collabora con il Giornale di Sicilia nella rubrica “Una gita fuori porta”, da cui ha tratto ispirazione per questa nuova pubblicazione. La selezione dei borghi – rigorosamente non più di 35, come da format editoriale – è il risultato di un attento lavoro di sintesi tra bellezze paesaggistiche, autenticità culturale e ricchezza storica. Il volume racconta una Sicilia variegata, profonda e ancora in parte inesplorata, una terra che l’autrice descrive come “un subcontinente” ricco di contrasti, dove convivono influenze greche, arabe, normanne e barocche. Un’isola che, come scrive Croce, non ha un’unica perla nascosta, ma un intero tesoro da scoprire borgo dopo borgo. E Marettimo, con la sua natura selvaggia e il suo patrimonio di storie, ne è parte integrante.