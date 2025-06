Trapani, la Provincia stanzia 200 mila euro per il manto erboso del Provinciale

27/06/2025 11:25:00

Sono stati stanziati circa 200 mila euro dal Libero Consorzio per gli urgenti interventi di manutenzione del manto erboso dello stadio Provinciale, casa del Trapani Calcio. Questi lavori sono cruciali per permettere alla squadra di ottenere le necessarie autorizzazioni e disputare il prossimo campionato di Serie C.

L'accordo è stato raggiunto al termine di un incontro tra i rappresentanti del Trapani e quelli del Libero Consorzio, dove è stata sottolineata l'importanza e l'urgenza di questi lavori per prevenire un ulteriore deterioramento del campo.

Un sopralluogo ha rivelato che le condizioni attuali del manto da gioco sono critiche. Il tappeto erboso presenta un grave diradamento e fenomeni di umidità che causano difformità estetiche, come il colore marrone del prato. Questi problemi compromettono i requisiti tecnici minimi, influenzando il rotolamento e il rimbalzo del pallone.

Inoltre, la mancanza di planarità dovuta a diradamenti, avvallamenti e buche, rappresenta un serio rischio di infortuni per i giocatori. Con questi fondi, il Trapani Calcio potrà affrontare le problematiche del campo e assicurarsi di essere pronto per la prossima stagione di Serie C.