27 Giugno: riappare Khamenei, Consiglio Europeo spaccato, situazione tragica a Gaza

27/06/2025 07:06:00

E' il 27 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Khamenei è riapparso in pubblico per dire che Teheran ha dato un sonoro schiaffo agli Stati Uniti e sconfitto Israele. Ha poi minimizzato i danni subiti dagli impianti nucleari iraniani

• L’amministrazione americana ha risposto alle parole di Khamenei dicendo che i bombardamenti sono stati decisivi e devastanti. I giornalisti del Ney York Times e della Cnn che ne dubitavano, secondo Trump, stanno per essere licenziati



• Il Consiglio Europeo si è spaccato a proposito dei rapporti con Israele: la Spagna e altri Paesi vorrebbero sanzionarlo, Italia e Germania si oppongono. La decisione è rinviata a luglio

• A Gaza la situazione resta tragica: mentre Hamas starebbe assaltando i carichi di viveri destinati alla popolazione, l’esercito israeliano continua a sparare e il governo Netanyahu ha deciso di sospendere la distribuzione di cibo ai palestinesi

• I primi mesi della presidenza Trump non hanno giovato all’economia americana: il Pil si è contratto dello 0,5 per cento e il dollaro si è indebolito. Colpa delle incertezze e della guerra dei dazi

• I dazi europei, che dovevano scattare il 9 luglio, sarebbero stati rinviati per consentire a Trump e all’Ue di trattare ancora

• La Corte Suprema di Washington ha deciso di tagliare i fondi pubblici destinati alle organizzazioni che difendono il diritto all’aborto

• Nell’ambito di un’inchiesta su mafia, stragi e massoneria sono state perquisite le tre abitazione dell’ex procuratore capo di Caltanissetta, Giovanni Tinebra, scomparso nel 2017 e ritenuto un affiliato a una loggia coperta. Le indagini riguardano anche l’agenda rossa del giudice Borsellino, scomparsa dopo l’attentato

• In provincia di Torino una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito che poi si è suicidato

• Le analisi sui rifiuti trovati sulla scena del delitto a Garlasco hanno individuato il Dna della vittima Chiara Poggi e di Alberto Stasi, ma non del nuovo indagato Andrea Sempio

• A Ostia una bomba carta è scoppiata davanti all’ingresso di una palestra, è un atto intimidatorio

• Luciano Buonfiglio, 74 anni, è stato eletto alla presidenza del Coni per il quadriennio 2025-2028

• Anna Wintour, 75 anni, lascerà la direzione di Vogue America dopo 37 anni

• La Campari ha ceduto il marchio Cinzano al gruppo dell’Amaro del Capo

• L’anno scorso la società di Chiara Ferragni, colpita dal cosiddetto «pandoro-gate», ha resgistrato perdite per 3,4 milioni di euro

• Il dittatore della Corea del Nord ha inaugurato la prima grande stazione turistica del Paese, che potrà ricevere fino a 20 mila visitatori

• A Venezia sono stati inaugurati con una grande festa i tre giorni di festeggiamenti per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Continuano le contestazioni dei gruppi che vedono in Bezos il simbolo di una ricchezza estrema e ingiusta, capace di «affittare» un’intera città per i propri scopi privati

• Marge Simpson muore nell’ultimo episodio della 36esima stagione della serie. Ma forse gli autori useranno la tecnica del flash-back per farla riapparire

• C’erano molti amici, ma non il figlio, ai funerali di Alvaro Vitali. Alla cerimonia ha assistito anche Carlo Verdone

• Il Procuratore generale della Corte dei Conti ha aspramente criticato il fenomeno delle liste d‘attesa nella sanità che vanificano il diritto alla salute dei cittadini

• Per l’omicidio di un cartolaio di Busto Arsizio, avvenuto mercoledì pomeriggio, è stato fermato un inquilino della vittima. Sembra che abbia agito per motivi economici

• I giudici di Napoli hanno condannato l’imprenditore Alfredo Romeo a 7 anni e mezzo con l’accusa di corruzione

• Contro la sindaca di Prato, del Pd, sotto inchiesta per aver ricevuto indebiti benefici, ci sarebbero gravi indizi, ma non sono scattati gli arresti domiciliari

• A Vicenza si è concluso con 11 condanne il processo per l’inquinamento doloso e le conseguenti malattie professionali causate da sostanze Pfas

• Lo stalker del giornalista Paolo Berizzi è stato condannato a un anno e 10 mesi di carcere

• L’attrice Irene Maiorino, che ha interpretato Lila adulta nella fiction Rai L’amica geniale, ha denunciato un uomo che si stava masturbando davanti a lei in una strada del quartiere Pigneto a Roma

• Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Foligno con l’accusa di abusi sessuali ai danni della figlia minorenne

• Mbappé, ex giocatore del Paris Saint-Germain, ha denunciato la squadra francese per vari comportamenti scorretti

• Nel Mondiale per club la Juventus è stata sconfitta per 5-2 dal Manchester City, agli ottavi affronterà il Real Madrid

• A Bad Homborg la tennista Jasmine Paolini ha conquistato le semifinali

• Sono morti Didier Dubreucq (69 anni), uno dei ladri che a Parigi legò Kim Kardashian per rubarle i gioielli, la giornalista de Il Tirreno Donatella Francesconi (64), il cane poliziotto Night Spirit (14), che salvò sei persone individuandole sotto le macerie del ponte Morandi



Titoli

Corriere della Sera: Gaza divide la Ue / Dazi, ora Trump / apre a un rinvio

la Repubblica: Dazi Ue, aumento rinviato

La Stampa: Sanzioni a Israele, la Ue si spacca

Il Sole 24 Ore: La Pa adesso paga entro 30 giorni

Avvenire: Guerre di propaganda

Il Messaggero: Dazi Usa, riparte il negoziato

Il Giornale: Conti, la verità / sul disastro / fatto da Conte

Leggo: Un giovane su 5 vittima dei bulli

Qn: Europa divisa su Israele / Dazi alla Ue, ipotesi rinvio

Il Fatto: Stragi: «Il procuratore / era massone coperto»

Libero: I mostri della laguna

La Verità: In Germania retate all’alba / contro la libertà di parola

Il Mattino: Dazi Usa, si torna a trattare

il Quotidiano del Sud: Israele divide l’Europa

il manifesto: Precedenza / a destra

Domani: Spese Nato, l’imbarazzo di Meloni / E l’Ue è pronta a piegarsi sui dazi