Buongiorno24 del 27 Giugno 2025

27/06/2025 09:17:00

Buongiorno24, venerdì 27 giugno 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:

Marsala piange Caterina Di Girolamo

Grande commozione per la scomparsa della figlia dell’ex sindaco Alberto Di Girolamo, morta dopo una lunga malattia. Tanti i messaggi di cordoglio.

Turismo in Sicilia, arrivano 135 milioni per migliorare le strutture ricettive

Pubblicato l'avviso per contributi a fondo perduto destinati ad alberghi, b&b e campeggi. Domande aperte dal 15 luglio sulla piattaforma Incentivi Sicilia.

Castelvetrano, rubano i giochi dell'asilo: identificati e denunciati

I Carabinieri hanno recuperato e restituito i giochi rubati a metà maggio. Gioia e sollievo per bambini ed educatrici.

Caldo record, stop al lavoro nelle ore più torride

Ordinanza del presidente Schifani: vietato lavorare dalle 12:30 alle 16 per agricoltori ed edili durante l'ondata di calore.

Incidente grave a Isola delle Femmine: 14enne in condizioni critiche

La ragazza era sullo scooter guidato dal fidanzato ventenne, che ha perso il controllo del mezzo. Indagini in corso sulla dinamica.

"SOS Polizia Locale", a Trapani l'app che aiuta chi non sente

Attivo nell'app Municipium un servizio innovativo per assistere persone sorde e ipoacusiche in caso di emergenza.

Trapani, polemiche sul portavoce del sindaco Tranchida

Il consigliere Tore Fileccia accusa Pietro Vultaggio di un comportamento «gravissimo e inaccettabile»: "Svolge attività politica impropria".

