Castelvetrano, furti a raffica nel centro. Denunciata una donna

27/06/2025 12:57:00

I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato una donna palermitana di 30 anni, già nota alle forze dell’ordine, per furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra il 25 e il 26 maggio scorsi la donna avrebbe compiuto una serie di furti in diverse attività commerciali del centro cittadino.

Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificarla e a collegarla a quattro episodi: il furto di una borsa dallo spogliatoio clienti di un negozio di abbigliamento; un altro furto da uno spogliatoio riservato ai dipendenti di un negozio per la casa, con successivo utilizzo della Postepay per acquisti online per circa 300 euro; un terzo furto in un bar, dove la donna si sarebbe impossessata di un’altra borsa e avrebbe utilizzato la carta di credito per un acquisto da 25 euro; infine, il furto di un cellulare lasciato vicino alla cassa di un negozio.

La donna è stata denunciata e dovrà ora rispondere delle accuse a suo carico.