 Erice, nuovi stalli di sosta per le minicar nelle zone balneari 

27/06/2025 20:00:00

Con una ordinanza a firma del Comandante della Polizia Municipale Giacomo Ippolito, il Comune di Erice ha istituito nuovi stalli di sosta riservati ai quadricicli leggeri – le cosiddette “minicar” – in tre punti strategici della città: via Lido di Venere (tra via dei Pescatori e via Ignazio Poma), via Pantalica (tra via Eraclea e via Rodolico) e via dell’Università (in prossimità dell’incrocio con via Garraffa).

L’iniziativa nasce nell’ambito della gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi affidata alla ditta Soes S.p.A., e risponde all’esigenza concreta di regolare una presenza sempre più significativa di veicoli leggeri, soprattutto durante la stagione estiva nelle aree costiere, in particolare lungo il Lungomare Dante Alighieri e nelle traverse limitrofe.

«Negli ultimi anni – dichiara la sindaca Daniela Toscano – stiamo assistendo a un’evoluzione delle abitudini di mobilità, soprattutto tra i più giovani. Le minicar rappresentano ormai una presenza strutturale nel nostro tessuto urbano. Con questo provvedimento introduciamo una regola chiara e concreta per gestire meglio gli spazi pubblici e garantire ordine e sicurezza, anche nelle zone balneari dove la pressione sulla sosta è più elevata».

Gli stalli dedicati ai quadricicli sono stati distribuiti in modo uniforme per rispondere alla crescente domanda e per compensare l’assenza, nel vigente contratto d’appalto, di posteggi gratuiti per questa tipologia di veicoli. La segnaletica è a cura della Soes S.p.A., che si occuperà anche del controllo, insieme alla Polizia Municipale e agli ausiliari del traffico, ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada.

Il vicesindaco e assessore alla Polizia Municipale, Paolo Genco, ha sottolineato come «i quadricicli leggeri non siano più un’eccezione. Ignorare questa realtà significherebbe lasciare che l’uso disordinato dello spazio urbano diventi la norma. Abbiamo scelto di intervenire con stalli ben segnalati, nei punti più strategici, per alleggerire la pressione sul lungomare e rendere più ordinata la convivenza tra gli utenti della strada».

L’ordinanza prevede inoltre che non sarà tollerata l’occupazione degli stalli per ciclomotori da parte dei quadricicli, nel rispetto di una regolamentazione precisa degli spazi. Un intervento che punta a migliorare l’accessibilità e la vivibilità urbana.