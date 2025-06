Apre KAMA Lounge: il nuovo rituale sensoriale davanti la laguna dello Stagnone a Marsala

27/06/2025 09:00:00

Domenica 29 giugno 2025, dalle ore 18:30, prende vita un nuovo luogo dell’anima: KAMA Lounge, nella straordinaria cornice della laguna dello Stagnone di Marsala, tra ulivi, luce dorata e silenzi che sanno parlare.



KAMA non è solo un lounge bar. È un rito. Un’esperienza sensoriale sospesa tra musica, natura, luce e presenza. Ogni tramonto si trasforma in un atto di bellezza, ogni serata in un piccolo rituale contemporaneo.



Qui la pagina Instragram



L’inaugurazione sarà un evento da non perdere:

- Il DJ set di LUDJ accompagnerà il calare del sole con sonorità elettroniche e ritmi avvolgenti

- Le percussioni energiche di Saltimbal Jambé Show accenderanno corpo e spirito

- E lo spettacolo immersivo "Diventa Acqua con noi" a cura di Cotroneo Events renderà la notte fluida e memorabile.



Durante la serata, gli ospiti saranno invitati a vivere il Rituale del Desiderio, un’esperienza intima e simbolica: attraversare un portale tra gli ulivi, scrivere un proprio desiderio su un foglio, e affidarlo al fuoco sacro del braciere KAṂA.

Un gesto che parla di sé, del tempo presente e della trasformazione.



KAMA Lounge è un progetto pensato per chi vuole vivere qualcosa di più profondo, in un contesto naturale unico, tra il mediterraneo e le luci del tramonto. Ingresso libero – l’esperienza è aperta a tutti.



Dove: KAMA Lounge – Contrada Spagnola, 101 – Marsala (Stagnone)

Quando: Domenica 29 giugno 2025 – Dalle ore 18:30

Info e prenotazioni: www.kamalounge.it | 351 44 39 539

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)