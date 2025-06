Marsala: il Lions Club in visita al 37° Stormo dell'Aeronautica Militare

27/06/2025 14:30:00

E’ stato un privilegio per i membri delle associazioni Lions, Rotary e Kiwanis, visitare la base aerea di Birgi, sede del 37°Stormo, l’esperienza ha offerto

l’opportunità di approfondire la conoscenza del ruolo cruciale che l’Aeronautica Militare svolge nella difesa e nella sicurezza del nostro paese.

Ad accogliere gli ospiti, mercoledì 18 giugno u.s, il Comandante Daniele Mastroberti presso la sala briefing dove i Presidenti Diego Maggio, Aldo Galileo e Flavia Palumbo hanno rivolto un indirizzo di saluto ed un ringraziamento da parte delle rispettive Associazioni. La giornata è iniziata con una dettagliata introduzione alla storia dell'aeroporto e alla sua importanza strategica nell'ambito dell'aviazione militare italiana, è seguita la visita al 18° Gruppo volo e la possibilità di ammirare da vicino gli Eurofighter Typhoon, pilastri della difesa aerea e di comprendere la complessità e l’efficienza delle operazioni che vengono svolte quotidianamente. Evidenti la dedizione e la passione dei piloti e dei tecnici, che con il loro impegno garantiscono la prontezza operativa e la sicurezza nei cieli.

Carica di tensione positiva l’atmosfera che si respira nei locali della torre di controllo e nella sala Radar, ogni sguardo, ogni parola, ogni indicazione sul radar è un tassello fondamentale per tutelare centinaia di vite. I controllori di volo al lavoro coordinano decolli, atterraggi e movimenti a terra con grande calma e professionalità.

Visita anche all'82° Centro SAR che è un gruppo dell'Aeronautica Militare destinato ad importanti compiti di ricerca e soccorso che sono stati illustrati dal maggiore Nicolò Nicolosi. Gli intervenuti hanno seguito con interesse le spiegazioni, tutto il personale del 37°Stormo ha accolto e guidato gli ospiti con grande cordialità e professionalità e la visita è stata l’occasione per osservare da vicino la tecnologia e l’organizzazione militare ma anche un momento per rafforzare il legame tra le Forze Armate e la comunità civile.

Il Lions ritiene importante sostenere le istituzioni che lavorano instancabilmente per il bene comune e si augura che questa visita possa essere il primo passo per future collaborazioni e per una maggiore consapevolezza del ruolo fondamentale delle nostre Forze Armate.