Marsala, una panchina rossa per Marisa Leo

27/06/2025 17:22:00

Una panchina rossa, simbolo di memoria e di lotta contro la violenza sulle donne, è stata inaugurata a Marsala in ricordo di Marisa Leo, la giovane madre uccisa dall’ex compagno nel settembre del 2023. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Marsala e dal suo presidente Diego Maggio, si è tenuta lo scorso 24 giugno al Largo Vittime 11 settembre 2001, alla presenza di autorità civili e religiose, associazioni e tanti cittadini.

Durante la cerimonia, monsignor Angelo Giurdanella ha impartito la benedizione alla panchina. A seguire sono intervenuti il vescovo, il presidente del Lions Club e il sindaco Massimo Grillo. Tutti hanno ribadito l’importanza di tenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a colpire, richiamando il valore dell’educazione e della prevenzione per costruire una società più giusta e inclusiva.

Accanto alla panchina, i Lions hanno anche restituito alla città i pannelli didascalici del sito, restaurati per renderli nuovamente fruibili. Un gesto concreto di attenzione verso il patrimonio culturale cittadino, che si affianca all’impegno sociale del club service.

All’iniziativa hanno preso parte anche rappresentanti del Rotary, del Kiwanis, dei centri antiviolenza e numerosi soci Lions. Una partecipazione ampia, a testimoniare il lavoro di rete che sul territorio si sta portando avanti per contrastare ogni forma di violenza.

La panchina rossa è ora lì, nel cuore della città, come monito e invito alla riflessione. Per ricordare Marisa e tutte le donne vittime di femminicidio. Ma anche per incoraggiare chi subisce abusi a rompere il silenzio, a chiedere aiuto, a denunciare.