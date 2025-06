 Calandra & Calandra: i deu fratelli alcamesi potano la musica siciliana nel mondo

27/06/2025 00:27:00

Calandra & Calandra: la musica siciliana conquista il mondo

Maurizio e Giuseppe Calandra, meglio noti come Calandra & Calandra, sono i fratelli siciliani che da oltre un decennio portano nel mondo la bellezza e la profondità della tradizione musicale siciliana, rivisitata in chiave moderna e originale.

Originari di Alcamo, in provincia di Trapani, i due artisti hanno dato vita nel 2010 a un progetto musicale che ha saputo coniugare la ricchezza del folk e della musica popolare con sonorità contemporanee, dando vita a un sound unico e coinvolgente. Grazie alla loro arte, Calandra & Calandra hanno calcato i palchi di città internazionali come New York, Toronto, Montreal, Ginevra, Bruxelles, Parigi e Guatemala City, diventando veri ambasciatori della cultura siciliana all’estero.

Nel corso della loro carriera hanno realizzato due album – Sicilia Incantata e N'zemmula – e sono attualmente al lavoro sul terzo disco. Vantano un repertorio di oltre 40 brani e 20 videoclip, alcuni dei quali diventati virali, come "Lu Matrimoniu Tirituppi e Tappi" e "Sicilianu Tipu Stranu", che li ha portati fino alla finale nazionale del contest radiofonico Capitalent, trasmesso su Radio Capital. Il loro canale YouTube ha superato 13 milioni e mezzo di visualizzazioni, a conferma del grande seguito che il duo ha conquistato nel tempo.

Numerose anche le apparizioni televisive, tra cui quella a "La Dedica" su Rai 3, dove hanno condiviso con il pubblico la loro storia e la passione per la musica e le radici siciliane.

Ora sono pronti per una nuova avventura negli Stati Uniti, dove presenteranno in anteprima a Chicago il loro nuovo brano inedito: "Tenchiù Sicily". Si tratta di un vero e proprio omaggio ai figli della Sicilia emigrati in America, a chi ha lasciato la propria terra con il cuore pieno di speranze e sogni, portandone però per sempre il profumo e il ricordo.

"Tenchiù Sicily" è scritto in Siculish, il curioso idioma che fonde il siciliano con l’inglese, tipico delle comunità italo-americane. Un brano ironico e toccante, che racconta la nostalgia per l’isola, i suoi sapori, i suoi suoni e le sue emozioni. “L’America è cà o dà?” si chiedono nel testo – una domanda che si fa riflessione sull’identità e il senso di appartenenza di chi ha dovuto partire ma non ha mai dimenticato da dove viene.

«Con Tenchiù Sicily vogliamo dire grazie a una generazione che ha portato la Sicilia nel cuore, anche a migliaia di chilometri di distanza», dichiarano i fratelli Calandra. «È un ponte tra passato e presente, tra culture diverse, ma unite da radici profonde».

La tournée americana rappresenta un ulteriore passo nel percorso artistico di Calandra & Calandra, confermando il loro ruolo centrale nella valorizzazione della cultura siciliana nel mondo e nel rafforzamento del legame con le comunità siciliane all’estero.