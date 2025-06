  La meraviglia della natura: una tartaruga depone le uova in spiaggia a Trapani. Il video

28/06/2025 10:22:00

Una scena straordinaria ha incantato i cittadini di Trapani ieri sera: una tartaruga marina è apparsa sulla spiaggia del lungomare, proprio di fronte al locale "Strascina SALE", per deporre le sue uova.

Nel silenzio della notte, l’esemplare ha lentamente risalito la sabbia alla ricerca di un luogo sicuro dove custodire la vita futura. I passanti, stupiti ed emozionati, si sono fermati ad osservare in rispettoso silenzio questo momento raro e magico.

È un segno di quanto la natura sappia sorprenderci, anche in città, e un richiamo forte al rispetto degli spazi che condividiamo con tante altre forme di vita. Le autorità locali sono state informate e l’area è stata prontamente messa in sicurezza per proteggere il nido.