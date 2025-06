Petrosino: i volontari raccolgono 500 chili di rifiuti a Biscione e domani si replica

28/06/2025 22:00:00

Domenica scorsa si è svolta un’iniziativa di raccolta rifiuti sul litorale di Biscione, organizzata in collaborazione con l’associazione Plastic Free. L’evento ha visto la partecipazione di volontari, cittadini, associazioni locali e rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Durante la giornata sono stati raccolti oltre 500 kg di plastica e altri rifiuti inquinanti. L'iniziativa si inserisce all’interno di un percorso di sensibilizzazione ambientale basato su azioni concrete e coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Un ringraziamento è stato rivolto ai partecipanti e a Plastic Free Onlus per l'organizzazione e il supporto.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 29 giugno con una nuova giornata di raccolta.

Ritrovo alle ore 9.00 presso il porticciolo di Sibiliana. Si consiglia di portare guanti da giardinaggio e indossare abbigliamento comodo. Il materiale per la raccolta sarà fornito sul posto. Per partecipare, è possibile registrarsi al seguente link.